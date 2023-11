Mirolo: “Nos preocupa que podamos vivir en un país que autorice la venta libre de órganos y armas”

En esa oportunidad, los organizadores manifestaron el apoyo rotundo de la organización a nivel nacional a la fórmula “Massa-Rossi”.

El presidente del Frente Renovador a nivel nacional, Pablo Mirolo participó de un plenario organizado por la Fenat, Federación Nacional Territorial, Santiago del Estero, junto a su Secretario Genetal a nivel Nacional Omar Giuliani y el referente local, Oscar Cespedes, celebrado en ciudad Capital.

En esa oportunidad, los organizadores manifestaron el apoyo rotundo de la organización a nivel nacional a la fórmula “Massa-Rossi”, para las próximas elecciones de ballotage del próximo 19 de noviembre, como así también la necesidad de trabajar en conjunto en un gobierno de unidad nacional de todos los sectores, asi como propone Sergio Massa, a partir del 10 de diciembre, para pacificar y unir a los argentinos.

En el desarrollo del acto, Mirolo manifestó: “nos preocupa de sobre manera que la Argentina pueda ser gobernada por quien a demostrado tener un desconocimiento palmario del Estado y de cuestiones básicas de la administración, así como también nos preocupa sus propuestas que plantean la venta de órganos y la libre comercialización de armas en nuestro país, dos cuestiones que no solamente traerían más inseguridad para nuestras ciudades y barrios, sino que sobre todo tendrían como foco y víctimas principales de estas medidas a nuestros jóvenes, por eso no solo Milei representa un peligro por su desconocimiento por no estar preparado técnicamente para gobernar, como quedó demostrado en el debate, sino que sus propuestas representan un peligro para la seguridad y la vida de los argentinos”.