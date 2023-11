Yanina Latorre reveló que perdió un hijo

La panelista visitó "Nadie dice Nada" y contó cuando perdió un hijo con Diego Latorre. Así se enteró el entonces jugador de fútbol.

Yanina Latorre es una de las panelistas televisivas más polémicas, pero también más queridas. La periodista siempre revela primicias y deja al descubierto distintas situaciones de los famosos. Pero ahora, ella optó por hacer mención a su propia vida y reveló detalles inesperados en "Nadie dice Nada", el programa de Nico Occhiato en el que fue entrevistada. A través del streaming Yanina Latorre reveló que, cuando era más joven, perdió un hijo con Diego Latorre. Si bien ahora la pareja es un matrimonio establecido y son padres de dos jóvenes, Lola y Dieguito, hace tiempo perdieron a un bebé que sería incluso más grande que su primogénita. Y, durante la entrevista, Yanina contó cómo se lo confesó a Diego. "Yo cuando perdí mi primer hijo, era el día de un River - Boca y yo no le dije nada a Diego hasta que no terminó el partido", comenzó explicando. Ante la sorpresa de los conductores continuó: "Te lo juro, perdí un bebé, estaba embarazada de mi primer hijo". Para cerrar declaró: "Diego jugaba en Boca, lo perdí, la llamé a mi mamá, a mi papá, me llevaron, solucioné todo, me quedé en la cama. Y recién cuando llegó él del partido le conté lo que había pasado. No lo llamamos".