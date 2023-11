Netflix: llegó la primera parte del esperado final de una de las series más exitosas

La aclamada producción comienza a llegar a su final en la plataforma de streaming.

Una de las series más importantes del catálogo de Netflix estrenó la primera parte de la sexta y última temporada y ya está causando furor entre los espectadores. Si, estamos hablando de "The Crown". La temporada final de la serie creada por Piers Morgan estará divida en dos partes. La primera tanda presentará los primeros cuatro capítulos, la segunda parte se estrena el 14 de diciembre de 2023 y mostrá los seis capítulos restantes. De qué trata la última temporada de "The Crown" En estos primeros cuatro episodios de la serie, la princesa Diana y Dodi Fayed disfrutan de su floreciente relación, hasta que un fatídico viaje en auto tiene consecuencias devastadoras. Durante el primer verano después de su divorcio, el príncipe Carlos y la princesa Diana tienen unas vacaciones muy diferentes al lado de sus hijos. Diana es cortejada por los Fayed en el sur de Francia, al mismo tiempo que dan a los jóvenes príncipes un vistazo a una vida de lujo, videojuegos y noches para ver películas. Carlos, por otro lado, sigue la tradición de vacacionar en Balmoral. Las comparaciones entre ambos no cesan en la prensa, instigadas por los paparazzi e incluso por algunos miembros del equipo de prensa de la Casa Real.