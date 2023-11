Al filo de la veda, Agustín Rossi criticó a Milei: “Me da miedo, es un candidato muy peligroso”

Además, negó que Cristina Kirchner vaya a tener un rol en un eventual Gobierno de la fórmula de Unión por la Patria y rechazó que el ministro Sergio Massa tenga responsabilidad en la inflación actual.

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, afirmó que “no hubo campaña del miedo contra Milei” y advirtió: “A mí me da miedo él, es un candidato muy peligroso, lo que propone le genera temor a la gente“.

En esa línea, en el programa de TN “Verdad/consecuencia” agregó: “Me da miedo la libre circulación de armas, la venta de órganos, la dolarización y la liberación de genocidas. El no a Milei se generó por sus propuestas, no por nosotros”.

El jefe de Gabinete luego señaló: “¿Por qué Milei llegó hasta el balotaje? Hay causas endógenas y exógenas. La ultra derecha en el mundo ha crecido. Hay una corriente con un escenario de crítica a lo que ofrece la democracia en términos tradicionales que se expresa por la ultra derecha”.

“Milei capitalizó una parte de la insatisfacción de la sociedad, pero no significa que resuelva los problemas de los argentinos. No vas a votar el hoy y el futuro, no el pasado. Sacamos el 37% de los votos, no es poco para el peronismo. Los votos no son de nadie. Venimos haciendo de las PASO en adelante una propuesta”, sentenció.