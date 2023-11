Eduardo Berizzo renuncio como DT de Chile: ¿qué candidatos aparecen para reemplazarlo?

El entrenador no seguirá a cargo de la Roja y suenan cuatro argentinos para tomar su puesto.

Eduardo Berizzo, entrenador del seleccionado de Chile, presentó la renuncia a su cargo como DT de la "Roja" en la conferencia de prensa luego del empate de su equipo, de local, frente a Paraguay.

“Hablé con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados”, manifestó el ex entrenador de Estudiantes de La Plata, entre otros clubes.

Posterior a eso, agradeció a toda la gente de Chile que trabajó junto a él en este proceso, además, de un enfático agradecimiento a los jugadores, a los cuales les deseo el mayor de los éxitos para lo que resta de las Eliminatorias y luego se retiró de la conferencia

En su paso en la “Roja” dirigió 16 partidos, de los cuales ganó 4, empató 5 y perdió 7.

Cuatro argentinos como candidatos

Los entrenadores Ricardo Gareca, José Perkerman, Ariel Holan y Gustavo Quinteros son los principales candidatos a asumir la dirección técnica del seleccionado de Chile, en reemplazo de Eduardo Berizzo.

En ese sentido, según informó la prensa chilena, el reemplazante de Berizzo saldrá de una lista de entrenadores argentinos, mientras tanto el equipo será conducido tácticamente por Nicolás Córdoba, DT de los sub15, sub-17 y sub-20 trasandinos, en el cotejo del martes próximo que Chile jugará como visitante de Ecuador por la sexta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Chile empató anoche sin goles como local ante Paraguay y si bien las Eliminatorias son extensas, sus aspiraciones de clasificación se complicaron.

En las próximas horas el presidente de la federación chilena (ANFP), Pablo Milad, hablará ante la prensa para dar información sobre el futuro del seleccionado chileno, que apenas suma cinco puntos en cinco fechas y está octavo en las posiciones.

Según el diario La Tercera, Gareca fue una opción antes de la llegada de Berizzo y tiene como antecedente haber llevado a Perú a un Mundial después de 36 años, el de Rusia 2018.

Por su parte, Pekerman también seduce. El estratega estuvo tuvo una gloriosa etapa como entrenador de las selecciones juveniles de Argentina, luego dirigió a la mayor en el Mundial de Alemania 2006, y también a Colombia, al que clasificó a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además también toman fuerza dos entrenadores con éxitos en el campeonato chileno, Ariel Holan y Gustavo Quinteros, este último es uno de los que corre con más ventaja luego de sus buenas campañas al frente de Colo Colo.

Berizzo es el tercer DT argentino que deja un seleccionado en la eliminatoria luego de Guillermo Barros Schelotto, en Paraguay, y Gustavo Costas, en Bolivia.