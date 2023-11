La Justicia imputó a Fariña por lavado de dinero y ordenó nuevos allanamientos

El empresario enfrentó al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la mañana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. El resto de los acusados fueron excarcelados.

El empresario Leonardo Fariña fue imputado por lavado de dinero e infracción al régimen penal cambiario, luego de haber declarado durante esta mañana - y parte de la tarde- ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. El acusado había sido detenido el pasado miércoles en una cueva financiera de Belgrano. El resto de los acusados fueron excarcelados.

Según detalló la defensa de Fariña, aclaró ante la Justicia que había ido a visitar a un amigo personal a la financiera y, además, manifestó que “es ajeno a todo lo que se le imputa y que no tiene nada que ver con el dinero que se encontró”.



El Tribunal ordenó que se realice una reconstrucción del movimiento del imputado el día de su detención, ya que la tobillera posee sistema de GPS, por lo que se estableció que la noche anterior, “habría estado en un domicilio de la localidad de San Antonio de Padua, lugar donde viviría la madre de su pareja. Puesto en conocimiento se libró la correspondiente orden de allanamiento para lograr el secuestro de elementos vinculados con las maniobras investigadas”, detallaron fuentes judiciales.



La defensa aclaró también que se trata de 211 millones de pesos, y no de 537 millones, como se indicó. Por otro lado, solicitaron que se constaten sus visitas al lugar “que no fueron más de seis”, alertaron y exigieron que secuestren el libro de visitas del edificio y que chequen el GPS de la tobillera electrónica.

Por la tarde, fueron excarcelados los otros cuatro acusados, entre ellos, Damián y Romina Frare, supuestos dueños de la financiera (el contrato de alquiler está a nombre de Romina Frare), Carlos Ezequiel Senade y Antonella Somma.



Según indicaron fuentes judiciales, el financista estuvo con el magistrado desde las 10 de la mañana, cuando fue llevado al segundo piso del edificio ubicado en Inmigrantes 1950. Antes de comenzar, se entrevistó con sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe, quienes hablaron con la prensa antes de ingresar y señalaron que su cliente se encontraba en la cueva allanada solo “porque es amigo de uno de los dueños”.