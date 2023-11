Cómo ponerte al día con tus finanzas antes de fin de año

Si noviembre te sorprendió y ves que poco hiciste de todo lo que te propusiste lograr con tu dinero allá por el mes de enero, aquí hay 3 pasos muy simples que podés implementar para tachar algunos pendientes y ver avances en lo que queda de 2023.

Por Celeste Sánchez, en diario Ámbito

Como cada principio de año te propusiste ahorrar, no gastar en compras que no necesitás y anotar en un Excel tus gastos todos los días. Pero después la realidad te pasó por encima y ahora te encontrás con que llegaste a noviembre sin haber concretado casi nada de lo que habías anotado. ¡Calma! Siempre hay algo que se puede hacer para mejorar y avanzar. Tomá nota de estos tres pasos muy simples para implementar en los próximos días.

Hacé una lista de tus deudas y saldá la más pequeña de todas

Esto te va a dar una sensación de victoria que muy probablemente te lleve a eliminar otras deudas más grandes, y poco a poco vas a estar en camino a vivir sin deudas completamente. Muchas veces no es sólo una cuestión de falta de dinero, sino de no darle prioridad o no tener el tiempo para completar un trámite o ir a hacer un pago.

Para no olvidarte, agendalo y hacelo lo antes posible. Después tachá esa deuda de tu lista y, si podés, pagá la que sigue. Va a ser mucho más fácil de lo que pensás.

Anotá tus gastos y analizalos al finalizar el mes

Si ya lo hiciste más de una vez pero siempre lo abandonaste, es probable que no hayas llegado al análisis de toda esa información. Justamente revisar lo anotado y mejorar a partir de esos datos es lo que le da sentido a una tarea bastante aburrida (no vamos a negarlo) pero absolutamente necesaria para estar al tanto de tus gastos y ver cómo bajarlos.

Proponete anotar todos tus gastos, en un Excel, una app o con papel y lápiz, y a fin de mes analizá cuánto gastaste y en qué. ¿Hay algo que podrías no volver a comprar/pagar? ¿Tus gastos son acordes a tus ingresos, o está saliendo más dinero del que entra? Estar al tanto de toda esta información es vital para mejorar tu situación económica.

¿Querías ahorrar pero pasaste el objetivo de mes en mes y nunca se concretó?

Tenés a la mano una herramienta muy fácil: los Fondos Comunes de Inversión. ¿De qué trata? Son un instrumento que ofrecen todos los bancos y que te permite, sin tener que aprender sobre inversiones, hacer crecer tu dinero un poco todos los días.

Son operaciones muy simples que se realizan en pocos minutos a través del homebanking o la app de tu banco, y no sólo te generan ganancias diariamente, sino que también te ayudan a no gastar de más, porque el dinero no queda disponible en el saldo de tu cuenta. De esa forma evitás gastos innecesarios y vas ganando disciplina para pensar en hacer cosas más grandes con tu dinero.

Todavía estás a tiempo de ponerte al día con tus finanzas. A pesar de la inestabilidad, la inflación y todas las situaciones adversas de la economía argentina, es posible aprender sobre el dinero para avanzar y crecer. ¡No dejes que pase más tiempo! Buscá tus objetivos de principio de año, anotá estos tips y sumá los que creas que te van a ayudar. ¡Dale prioridad a mejorar tu dinero!