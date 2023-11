La pandemia y la libertad

La pulsión por salir y a la imposibilidad de salir en tiempos de la peste reconfiguró el término “libertad” que se volvió política. La libertad interior garantiza la búsqueda de la libertad general. Que nadie nos lleve y podamos decidir en la soledad del cuarto oscuro.

Por Miguel Wiñazki, en diario Clarín

Bajo el sol, observo personas corriendo con auriculares wireless y pienso: se trata de lanzarnos al espacio propio obturando al mundanal ruido. Se trata de acceder así a nuestra interioridad sin interferencias y con nuestra música, como latidos.

Correr hacia nosotros mismos.

El mundo exterior suele ser agresivo.

La libertad es poder huir del mundo.

También, a veces la libertad es poder salir al mundo exterior cuando y como uno quiera.

No me construyas barreras.

“No me toquen el brazo. Me molesta que me toquen del brazo”, escribió Fernando Pessoa. Y luego dice. “No me vengan con conclusiones…si tienen la verdad guárdensela…”

He visto y veo a diario un cementerio poblado de difuntos a los que llevaron del brazo toda su vida hasta la muerte.

Es el cementerio de muertos que están vivos y tutelados todo el tiempo.

No hay dogmas, ni certezas absolutas.

No nos lleven del brazo.

Hay un punto, y ésto es muy personal, en el que uno pide: ¡Por qué no se callan!

No hay silencio en las campañas, como si hubiera un horror vacui, un pánico al vacío.

Pero todo está sobrepasado de altavoces permanentes.

“No me fastidien, ¡por amor de Dios!”. dice Pessoa y tantas veces sentimos lo mismo.

Hay mucho ruido, excepto hoy, tregua efímera, parcial en rigor, de la palabrería y del show político.

La libertad es la interioridad y la exterioridad según la opción de cada uno en su momento.

Los caminos de la libertad se reconfiguraron bajo el extenso encierro de la pandemia.

Horas, días, meses bajo un régimen de clausura no pasan en vano para el inconsciente personal ni para el colectivo.

Algo vinculado a la pulsión por salir y a la imposibilidad de salir se fue incubando en los tiempos de la peste.

He visto personas solas llorando ante la muerte de cercanos, por no poder acompañarlos a la última morada.

He visto y vivido la imposibilidad de acercarnos a nacimientos de la misma sangre porque un presidente embaucador dijo que todo estaba prohibido hasta lo que harías de cualquier modo.

He visto la sangre ardiente de los amantes reprimirse y sufrir separaciones ordenadas por el poder que no cumplía lo que ordenaba.

Es que todo los fundados resentimientos fueron azuzados por los dislates oficiales: la afirmación de que a cambio de vacunas eficientes habrían de tomar los glaciares de sur, la insistencia en importar la vacuna rusa no reconocida por un sinnúmero de países, la persecución a personas que sólo buscaban tomar aire sin acercarse a nadie, como el famoso remero perseguido como un terrorista o aquella mujer que iba a Palermo con su sillón y la impugnaron como a un monstruo.

La multiplicación de muertes hasta el paroxismo, la violación a todas las reglas del juego en la privilegiada fiesta de Olivos, el inmoral episodio masivo de la vacunatorio VIP, capitalizado entonces por muchos que ahora dan lecciones de moral como si no fueran como son; inmorales.

Esos muros que confinaron a todos impulsaron en lo profundo una búsqueda que tuvo impacto en la reconfiguración política de la Argentina, que no es necesariamente benéfica.

No sabemos qué ocurrirá.

Esa es la única certidumbre.

El término “libertad”, alcanzó una reverberación que se volvió política, y que a la vez se revistió de espectáculos disparatados, pero no por eso menos atrayentes para muchísimos.

El otro elemento vinculado, quizás de manera indirecta, con la pandemia es la prestidigitación retórica por la cual triunfa un carnaval, un enmascaramiento eficiente, por el cual el protagonismo político se opera escindiendo lo real de lo prometido.

Hay un cierto enamoramiento del disparate. Y de la temeridad también.

La insensatez es a veces solamente el brote volcánico de los pensamientos más secretos que perforan las censuras de la corrección política, y eso instituye entusiasmos colectivos que desde la razón parecen inexplicables.

Hay un fenómeno extendido de las campañas políticas que ya han concluido y es el canto de las sirenas.

Todo candidato asume su cántico para hipnotizar votantes.

Hay una pregunta crucial:¿Que cantan las sirenas?

Lo que cantan no es lo que son. Es el espectáculo de lo que exhiben, no lo que hay.

Sin embargo, ningún cántico oculta del todo, toda la verdad.

Hay confesiones no buscadas de los candidatos. Fallas en el discurso a veces impulsadas por sus entornos o por ellos mismos.

En esos lapsus habita la verdad.

Podría afirmarse la siguiente ecuación: a mayor cantidad de fallas, de lapsus y de debilidades discursivas mayor evidencia de lo que pretenden encubrir las sirenas debajo de su canto coreografiado.

El que menos falla es el menos creíble: es una hipótesis.

En todo caso: no nos lleven del brazo. Ni los políticos, ni nuestros entornos presionadores con o sin intención, ni nuestros maestros o profesores, ni nadie.

Estamos solos. Pero no confinados por autoridades externas.

Frente al cuarto oscuro estamos solos.

Y esa es la buena noticia.

Es el secreto del voto su mayor sabiduría.

En el secreto radica la verdad.

Es la confidencialidad, la reserva, en el sigilo, la raíz más profunda de la democracia.

Porque es la libertad interior, lo que garantiza la búsqueda de la libertad general.

Somos lo que somos hacia el interior del alma individual, y también lo contrario. Solos y multitudinarios.

Es así porque toda identidad es profunda.

Diversa en sí misma.

Salvo que naufraguemos en la superficialidad perenne.

O en la ignorancia