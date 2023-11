Maxi Guidici cuando le preguntaron si volvería a estar en pareja con Juliana Díaz: "Me hago gay"

Maxi Guidici no quiere saber más nada con tener una relación con su ex Juliana Díaz.

Maxi Guidici tuvo varios encontronazos en el último tiempo con Juliana Díaz, su expareja, y ahora volvió a hablar de ella en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el cordobés abrió la cajita de preguntas y un seguidor le preguntó: "¿Volverías con tu ex?". Y sin filtro, Maxi contestó con una foto tapándose la cara y escribió: "Antes... me hago gay". Historia de Maxi Guidici Con este comentario, dejó en evidencia que la relación entre los ex participantes de Gran Hermano está completamente rota y ya no hay vuelta atrás. Esta respuesta generó un cierto repudio en las redes, ya que "Tini" fue una de las principales personas que estuvo al lado de Maxi cuando sufrió un intento de suicidio: "Se me hace que el tiene envidia de Juliana y quiere todo lo que ella tiene, sino no se explica que sea tan sorete"; "Pobre tipo"; "Payaso"; "Resentido"; "Narcisista y manipular como el amigo"; "Qué tipo más desagradable"; "De lo que se salvó ella, flor de forro"; "Es patético. Tiene que colgarse de la ex para ser relevante"; "Se ve que el falso suicidio no le sirvió para nada", fueron algunos de los comentarios de los internautas.