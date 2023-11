El particular motivo por el que Sol Pérez no tuvo noche de bodas: "Guido estaba…"

La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzó a mediados de 2019 y finalmente dieron el "Sí". Enterate el peculiar motivo por el cual no tuvieron noche de bodas.

En el ciclo de Telefe "Cortá por Lozano", Sol Pérez habló del momento de extrema felicidad que está viviendo: "Estoy re contenta y es increíble lo rápido que pasa todo. Hace un año estábamos preparando todo y ahora ya está pasando". Muy emocionada, dijo: “La verdad, es mágico lo que pasa. Es tanto el amor que uno recibe que no alcanza la vida para agradecer. Ver a la gente emocionada, todos juntos, viviendo con vos ese momento". Con respecto al juez que los casó, la modelo agregó: “Era un capo total, lo amamos, hizo el mejor civil del mundo. Nos preguntó dónde nos conocimos, qué nos había llevado hasta ahí, qué era lo que yo veía en Guido y lo que él veía en mí y por qué nos elegíamos, porque es un elegirse todos los días”. Cuando le preguntaron por la noche soñada por todos los que se casan, es decir, la noche de bodas, Sol contó que no tuvieron intimidad y explicó el motivo: “Guido estaba detonado”, afirmó entre risas. Y contó: "Yo había comprado unas barritas de cereal, a la mañana me levanto a buscarlas y no había ninguna. Me dijo que se había comido dos, pero es imposible, había comprado como 10″, dando a entender que el recién casado se despertó con hambre y... ¡resaca!