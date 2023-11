La hora de la verdad para una sociedad exhausta y partida

Milei está empujado por el deseo de que esta realidad agobiante se termine. Massa asegura que nada será igual si llega a triunfar en esta segunda vuelta.

Por Ricardo Kirschbaum, en diario Clarín

Siempre hay cambios, pero ahora estamos tanto en una época de cambios como en un cambio de época política. Los cambios son tan notorios en uno como en el otro caso, nítidos.

Ese clima trajo hasta aquí a un recién llegado y a un ministro que, para ser competitivo, quiere aparecer también como la encarnación de ese cambio que está en el aire, en un país dividido y crispado, una combinación inestable e inflamable. Nada será igual esta noche cuando se conozca el resultado del balotaje. Uno u otro llegan sin saber con claridad qué se debe hacer para evitar el naufragio. No es que no lo digan por especulación, simplemente no lo saben, pero esa certeza parece no tener demasiada influencia en la elección. Una crisis extensa y compleja que tampoco puede leerse exclusivamente desde la maniquea visión de derecha e izquierda, visión mecánica que no aporta soluciones más o menos definitivas.

Javier Milei, que alentado por el oficialismo surgió como una cuña para dividir a la oposición, está hoy en objetivas condiciones de quedarse con la Presidencia. No es, no lo podría ser, un político común, sino algo parecido a un tumulto empujado por el deseo de que esta realidad agobiante se termine no importa a qué costo. Enancado en esa ola, Milei desafía los cánones tradicionales ayudado por sectores que perdieron su oportunidad y que ahora se ofrecen a darle al libertario lo que éste no tiene: equipos, organización, conocimiento elemental del manejo del Estado. Es decir, el poder detrás del trono. El impulso, otra vez, es terminar con un régimen sin tener en claro qué es lo que se construirá sobre esas ruinas. Es el sino de la política argentina.

Ese futuro incierto, de riesgo, paradójicamente, pesa menos que el presente agónico. El miedo a lo que vendrá, que no es prometedor, es superado hoy por el entusiasmo de derrotar al peronismo. Sobre todo, al kirchnerismo que ha sido su hegemónica cara visible. Milei, en gran parte, es producto de esa autoritaria concepción del poder y de su ejercicio implacable, en el que aparecen también algunos rasgos nítidos de deriva populista. Es imposible pensar al libertario sin su contraparte kirchnerista que lo ayudó a nacer y a fortalecerse, mientras las alternativas más moderadas no crecían o eran sofocadas en el oficialismo, y en la oposición se desangraron en luchas intestinas sin conducción política.

Milei es la apuesta de un estado de ánimo de disgusto en el que todas las formas de la campaña del miedo –pérdida de derechos, afectación de la educación pública y de la salud, exabruptos sobre el feminismo, amenazas a la libertad de prensa, entre otras desmesuras– chocaron con la contundente evidencia de la realidad cotidiana, de la inflación, la inseguridad, la pobreza, la falta de esperanza, el desánimo. La frustración inapelable del declive constante.

En ese contraste, Milei se hizo fuerte y creó músculo para ponerse a tiro del triunfo. Si la crisis impulsa al libertario, también le crea responsabilidades concretas: la impaciencia es hoy un reloj implacable que exigirá respuestas inmediatas. Esa impaciencia a flor de piel está y están los que pueden azuzarla rápido.

La alianza de Milei con Macri ayudó al libertario a romper su techo de cristal. Bullrich colaboró y mucho. Pero no ahora cuando hace esfuerzos por subirse a un tren ajeno, sino antes, cuando dilapidó una oportunidad enorme, enroscada como estaba en dirimir con Rodríguez Larreta, quien de los dos teóricamente sería el presidente. Ahora, Milei puede depender de Macri y de Domingo Cavallo, dos personalidades que el libertario respeta hasta hoy.

Frente a esto, Massa tuvo que convertirse él mismo en un adalid del cambio o mejor dicho, de las promesas de cambio. El ministro asegura que nada será igual si llega a triunfar en esta segunda vuelta. Promete la construcción de un gobierno que tenga una base política que permita hacer los cambios que Argentina necesita, lo mismo que decía Larreta en su campaña contra Bullrich. Hasta trascendió que le ofreció al todavía jefe de gobierno porteño el ministerio de Economía. Un gobierno, dice Massa, de unidad nacional del que solo se sabe su enunciado sin programa.

El ministro quiere hablar del futuro porque el presente es áspero y contradice lo que el candidato pregona. ¿Por qué no se intentó mucho antes una ampliación del gobierno, cuando parecía que era posible? La respuesta es que entonces prevalecía, otra vez, la idea hegemonista que nubla a los políticos y los hace tropezar siempre con la misma piedra: el poder es mío, mío, como decía Carlos Menem de la Ferrari testarrosa regalada. Es cierto que los valores que enuncia Massa son distintos de los de la motosierra de Milei. Pero la crisis muestra sus fauces y derriba cualquier construcción teórica.

El ministro-candidato ganó el debate del domingo pasado con amplitud. Sin embargo, ese triunfo no se reflejó en las encuestas que miden las preferencias de la sociedad. Sigue apostando a que las provincias del Norte y el conurbano bonaerense le permitan descontar las diferencias en favor de Milei en los otros grandes distritos electorales. Si Massa, a pesar de todo, llega a este momento crucial con posibilidades es porque encontró una estrategia, porque se asienta en el poder estatal y la resiliencia peronista.

Hoy llega a su fin este extenuante año electoral en el que se jugó irresponsablemente con el miedo y el fraude. La sociedad espera de quien gane el asomo de que tuerza el camino, enderezándolo de una buena vez. Y comience en serio a suturar las heridas de una sociedad partida.