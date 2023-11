¿Luis Miguel podría ir preso? Las razones por las cuales el Sol de México está complicado

Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, le inició una demanda por no cumplir con la pensión alimenticia de los hijos que tienen en común.

Luis Miguel se encuentra en problemas y, esta vez, tiene que ver con la ley: Aracely Arámbula, expareja del cantante, le inició una demanda por no cumplir con la pensión alimenticia de los dos hijos que tienen en común. El músico no se presentó a la audiencia correspondiente, pero sí fue su abogada, y ahora la Justicia debe determinar los pasos a seguir. El miércoles 15 de noviembre se realizó la audiencia por la demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años de edad. Días posteriores a la fecha pautada, Luis Miguel arribó a la Ciudad de México para realizar unos shows y se relacionó el viaje con la posibilidad de que asista a la audiencia programada por la Fiscalía. Sin embargo, algunos testimonios indicarían que no fue o que pudo ingresar por algún acceso privado y no fue capturado por la prensa. Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, aclaró que el no asistir a las audiencias podrían llegar a terminar en un desenlace complicado. Pero la abogada de Luis Miguel salió hablar y explicó que el cantante no asistió por cuestiones laborales y mandaron un escrito a la Fiscalía justificando la ausencia. Raquel Aguirre, la abogada de Luis Miguel, reveló que por mes pagaba 12 mil dólares por cada uno, que serían poco más de 400 mil pesos. No obstante, Aguirre aseguró que el tiempo en que el cantante pudo cumplir con sus pagos, daba el doble. En total, pagó 713 mil dólares por cada uno de sus hijos, es decir, casi un millón y medio de dólares.