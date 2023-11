Brad Pitt fue duramente criticado por su hijo en redes sociaels: "persona terrible y despreciable"

Pax Jolie-Pitt, hijo adoptivo de los famosos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, compartió en su cuenta de Instagram críticas durísimas contra su padre.

Las críticas de Pax, se dieron en el 2020, pero cómo era una cuenta privada, fue hasta hace pocas horas que fuentes de Daily Mail, pudieron tener acceso a la publicación, en la que Pax publicó una foto de Brad Pitt recibiendo su Oscar cómo Mejor Actor de Reparto por la película Once Upon a Time in Hollywood. La imagen estaba acompañada por un mensaje en el que Pax descarga todo su enojo y desencanto contra su padre.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demostrás ser una persona terrible y despreciable. No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más chicos que tiemblan de miedo cuando estás presente. Nunca vas a entender el daño que le hiciste a mi familia porque sos incapaz de hacerlo. Le has hecho la vida a mis familiares un infierno constante”, escribió Pax en sus redes.

El joven, que ahora tiene 19 años de edad, finalizó su posteo asegurando que “él (refiriéndose a Brad Pitt) le puede decir lo que quiera al mundo, pero que algún día la verdad saldrá a la luz y todo se conocerá” calificándolo “un maldito y horrible ser humano”.

En 2016, Angelina Jolie, solicitó el divorcio de Brad Pitt, poco después de un escandaloso incidente en un jet privado dónde, aparentemente, Pitt habría golpeado a su hijo (también adoptivo) Maddox. Pese a que en un inicio, Jolie se adjudicó la custodia completa de los seis hijos, un nuevo acuerdo del año 2021, permitió que pasaran el 50% del tiempo con Pitt, siendo este más tarde anulado por conflictos de interés del juez con Pitt.

El conflicto por la custodia de sus hijos no es el único que engloba a la ex pareja del Hollywood, sino que también Jolie y Pitt continúan en una batalla legal por Château Miraval, el castillo y viñedo ubicado en Francia que compraron de manera conjunta en 2008 y que tiene un valor aproximado de USD 301 millones.

Fuente: TN