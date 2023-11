Femicidio de Paola Enriquez: declaró la madre de la joven asesinada en el juicio contra Federico Guardo

Mercedes Enriquez prestó su testimonio ante el tribunal. Dijo que no conocía a Guardo y que lo hizo cuando su hija se encontraba internada en terapia intensiva. "Me abracé con el diablo", expresó.

En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Paola Enriquez, su madre, Mercedes, brindó su testimonio ante el Tribunal y dio detalles de cómo se enteró que su hija había sufrido graves quemaduras que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Relató que en primera instancia, una testigo le dijo que la joven había sufrido un accidente cuando un cigarrillo encendido cayó en una lata de thinner mientras la joven realizaba trabajos de pintura en el departamento que compartía con el acusado en el primer piso de una vivienda ubicada sobre calle Libertad, casi Perú.

Dijo además que si bien sabía que Paola mantenía una relación con Guardo y estaba viviendo con él "no lo conocía, era su novio pero yo no sabía que él había estado en prisión. Lo conocí cuando ella estaba internada. Y ahí siento que me abracé con el diablo".

Cabe recordar que cuando sucedió el femicidio Guardo gozaba de salidas y traslados de la cárcel a su casa. Purgaba una condena por los homicidios de una expareja y la madre de ésta ocurrida en el 2004.

El acusado enfrenta actualmente una acusación por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, ensañamiento, violencia de género y femicidio y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantuvo una relación sentimental", de acuerdo a los cargos atribuidos al acusado por el fiscal Álvaro Cantos.