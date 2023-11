"La gente se queja del aumento de precios, pero ya está acostumbrada"

Así indicaron comerciantes locales sobre el constante incremento de precios en diversos productos. Se esperan más aumentos antes de que termine el mes.

La difícil situación económica que atraviesa el país desde hace tiempo provoca incrementos en los precios de manera constante durante el año. Noticiero 7 habló con personal del sector supermercados e indicaron que “la gente se queja de los precios, pero lo esperan, están acostumbrados”, indicaron.

Carlos Cisneros, em representación del sector supermercados, habló con Noticiero 7 y comentó: “Diferentes empresas, como las de lacteos o panificados, ya anunciaron aumentos del 10%, y seguramente se van a anunciar otros más. Son aumentos siempre superiores al 10%".

"Las empresas multinacionales vienen con rigurosos aumentos todos los meses desde enero. Algunas aumentado un 10% a principios de mes y ahora, antes que termine noviembre, van a aumentar otro 10%”.

“Los incrementos de precios son una verdadera locura y las elecciones ya son un pretexto para algunas empresas porque vienen aumentado todo el año. No importa el clima, si hay guerra o no, si hay sequía o no, si aumenta el combustible... por el motivo que fuera pero están aumentando los precios constantemente”, aseguró Cisneros.

Por su parte, Cintia Sánchez, encargada de un supermercado, señaló que a principio de noviembre los precios aumentaron un 10%. Ayer nos informaron que antes de terminar noviembre va a haber otro aumento del 10%. “La gente está acostumbrada y ya sabe que los aumentos son constantes, por ende hay especulaciones. Hay quejas, pero la gente ya está acostumbrada”, aseguró.