Gastón Noriega: “Busquemos espacios saludables para mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás”

En el Día del Psiquiatra, el profesional de la salud mental habló sobre la importancia de informarnos, conocer y reconocer cuándo necesitamos ayuda.

En la pandemia, los profesionales de la salud mental fueron los más solicitados, y en estos últimos tiempos, hemos hablado mucho sobre la salud mental. Es por eso que el psiquiatra Gastón Noriega fue invitado a participar en vivo en Noticiero 7 para abordar diversas temáticas.

Al comenzar a hablar sobre la salud mental, las emociones y la importancia que debemos otorgar a los adolescentes, el profesional afirmó: “Hablamos de salud mental, gracias a Dios. Muchas veces, los problemas surgen porque dejamos de hablar sobre lo que nos sucede y lo que sentimos. Con el tiempo, acumulamos estrés y angustias, actuamos como autómatas porque no reflexionamos y perdemos la costumbre de compartir lo que nos pasa. La persona se aísla porque no confía en nadie para expresar lo que siente, y por ende, no puede validar sus emociones. Esto conlleva numerosas consecuencias negativas tanto a nivel grupal como individual. Es fundamental expresar lo que nos sucede, mostrar nuestra vulnerabilidad y comunicar nuestras experiencias para sentirnos contenidos”.

Posteriormente, al hablar sobre la importancia de tomar conciencia de lo que nos sucede, Gastón comentó: “Es saludable reconocer nuestras emociones. También es positivo percibir lo que le sucede al otro, identificar las señales, esos momentos en los que la otra persona, a través de su expresión corporal, nos indica que está ausente y evita fijar la mirada o conectar con los ojos. Debemos aprender a leer estas señales y preguntar si algo le preocupa, si necesita algo. Estas conversaciones deben llevarse a cabo de manera privada, ya que si son públicas, la persona tiende a recluirse aún más, y eso no es lo que buscamos. El objetivo es que se abra y pueda verbalizar y validar lo que siente, para luego explorar soluciones alternativas entre dos o más personas”.

Ahora bien, observamos que los adolescentes no están pasando por un buen momento y pueden necesitar asistencia. Ante esto, el profesional de la salud expresó: “Los adolescentes tienen pocas orejas... nadie los escucha. Antes, ya sea la madre o el padre, se quedaba en casa o uno de los dos trabajaba y sabía qué les pasaba a los chicos. Hoy en día, ambas figuras trabajan y comparten poco tiempo, lo que hace que los adolescentes no encuentren oportunidad para contar lo que les sucede y no tengan la confianza suficiente para hacerlo. A veces, los padres llegamos cansados, encendemos la televisión o nos aislamos con el celular, y los jóvenes no tienen con quién hablar. En muchas ocasiones, no encuentran el apoyo necesario ni en sus amigos ni en la escuela, por lo que es crucial saber identificar, reconocer, mostrar empatía y buscar el momento adecuado para que nos cuenten qué les está pasando”.

Para concluir la nota, Noriega habló sobre la importancia de seguir abordando estos temas para perder el miedo a buscar ayuda: “Busquemos espacios saludables, así mejoramos la calidad de vida propia y la de los demás. Si logramos esto y podemos brindar apoyo a los demás, identificamos a tiempo cuando alguien no está bien. Si no podemos hacerlo, lo hará un profesional de la salud mental. Cuanto antes acuda alguien a un profesional de la salud mental, más fácil será encontrar soluciones”.