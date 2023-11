LDO: preocupación e incertidumbre en comerciantes y empresarios por la suba de precios

Este martes, empresarios de distintos rubros estuvieron en Libertad de Opinión.

La economía es la mayor preocupación por parte de los argentinos, así se desprende de las opiniones de consumidores y empresarios. Este martes, en Libertad de Opinión, analizaron la situación tras las elecciones del domingo último. Miguel Siufi, Miguel Figueroa, José Llugdar y Héctor Ciapino, dieron su punto de vista.

Miguel Siufi, gastronomía y panificados:

Hay menos incertidumbre, nos está yendo mejor de lo que suponíamos. Profetizar sobre lo que viene es complicado, hay decisiones políticas. La economía es una consecuencia de las decisiones políticas. Hay una transición ordenada, que haya diálogo. En la economía no hubo un impacto, los mercados están respondiendo razonablemente. Y los mensajes del presidente electo. Sabemos que el régimen democrático está fuerte. Las decisiones políticas están atadas a la legislatura. Hay una economía deteriorada y la sociedad vulnerable.

Miguel Figueroa, turismo y hotelería:

Estamos ante una incertidumbre, y muy preocupados. No se sabe si se seguirá manteniendo turismo y secretaría. Fue el único candidato que no se entrevistó con el sector turístico. Hoy tiene una importancia, por la generación de divisas, y una pequeña modificación lo genera y lo sostiene. Hablamos de miles de pymes y un acompañamiento del Estado. En Santiago tenemos un ejemplo claro cuando hay un acompañamiento serio. Lo que venía diciendo Milei lo hará, no cambia su discurso. Si no hay federalismo, visión al Norte, es preocupante.

José Llugdar, carnes en general:

Está bien y complicado como todo rubro. Es un sector que no la está pasando bien, en los cuatro días recibimos tres listas de precios. Se complica para todo el sector, porque el que menos tiene la pasa peor. Hay cambios de precios constantes, y suben entre un 10 y 15%.

Héctor Ciapino, alimentos y supermercados:

Hay mucha incertidumbre y descontrol en el rubro supermercados. Estamos expectantes por lo menos hasta el 10 de diciembre. Estamos hablando de aumentos de hasta un 45% en dos días. Si seguimos así no hay bolsillo que aguante. Hay mayoristas que suspendieron las ventas, otros venden mercadería racionada. En el consumidor genera una gran preocupación, y la pregunta es cómo llegamos al 10 de diciembre.