El ex de Fátima Flórez rompió el silencio tras la victoria de Javier Milei en el balotaje

La victoria de Javier Milei en el Balotaje 2023 no sólo dejó un nuevo presidente electo para Argentina, sino también una inesperada primera dama: Fátima Florez. Ante esto, quien habló al respecto fue Norberto Marcos, el ex de la actriz y con quien estuvo en pareja durante más de 20 años. Muy dolido el empresario se expresó en "Mañanísima". “No tengo forma de hablar con Fátima, pero la felicito”, comenzó diciendo Norberto Marcos al ver a Fátima Florez festejando en el búnker de Javier Milei. Luego, siguió: “Háganle llegar ustedes mis felicitaciones”. Y, para explicar por qué no puede hablar con su ex aseguró: "No puedo hablar con ella porque tengo los teléfonos bloqueados. Entonces, no puedo hablar". Y, si bien no explicó por qué hubo corte definitivo de diálogo entre ambos, la responsabilizó de lo sucedido a Fátima. "Eso se lo tienen que preguntar a ella. Yo no la bloqueé”, dijo de forma directa. Por otro lado, también comentó: "Seguramente el entorno de ella no quiere que hable conmigo. No los beneficiará a sus intereses que hable conmigo. Pero está todo bien". Pero, por si esto fuera poco, cerró desilusionado sobre la decisión de su ex: "Tendríamos que ser amigos. Estuvimos 25 años juntos. Es medio descabellado que no podamos hablar y resolver las cosas. Tendríamos que tener relación como amigos". Aunque, tras esto habló sobre Milei: "Espero que al señor le vaya muy bien. De él dependemos todos. Le deseo el mayor éxito en su gestión". Asimismo, Norberto Marcos también analizó a Milei como futuro presidente y destacó que "es una incógnita", pero mantuvo el mejor de los optimismos para su gestión presidencial. "Esperemos que sea la persona que necesitamos”, fueron sus palabras exactas sobre el líder de la Libertad Avanza.