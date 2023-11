Plazo fijo: el Banco Central analiza subir la tasa este jueves

En el marco de la transición de gobierno que se da en Argentina, el Banco Central (BCRA) evalúa implementar un nuevo alza del rendimiento de los plazos fijos.

En el marco de la transición presidencial, el Directorio del Banco Central (BCRA) analiza implementar una nueva suba de tasas de política monetaria (incluida la del plazo fijo)este jueves, según pudo saber Ámbito. Esto se da a 17 días del traspaso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei. ¿Cuáles son las razones y en cuánto la subirá? El Banco Central aumentó, a mediados de octubre, las tasas de interés para los depósitos en plazo fijo. En ese sentido, la Tasa Nominal Anual (TNA) se incrementó a 133%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 253%. Ahora, se plantea un nuevo ajuste al alza. "Al ser Milei el presidente electo, la suba de tasas debería ser suficientemente atractiva como para tomar el riesgo de no dolarizarse ante una devaluación inminente por parte del próximo gobierno y de quedar atrapado en un tipo de "Plan Bonex", aunque el presidente electo sostuvo que no lo hará", señala el economista Pablo Ferrari. Y, si bien reconoce que no puede arriesgar un número, dice que, en término relativos, el incremento probablemente sea muy significativo. ¿Cuánto subirá la tasa el BCRA? Y es que aún no se conoce el dato exacto de cuánto podrían subirla, pero, a la hora de arriesgar, el analista Salvador Di Stefano considera que estima que podrían llevarla a una tasa nominal anual del 140%, lo que representa un ajuste de 700 puntos básicos (o 7 puntos porcentuales), con un rendimiento efectivo anual del plazo fijo del 11,66% y una tasa efectiva mensual (TEA) de 275,9%. "Esto sería un premio muy grande para los ahorristas porque cubriría la inflación esperada para noviembre y ayudaría a poner un freno a los dólares financieros y al blue, que están subiendo en los últimos días", dice Di Stefano.