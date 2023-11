La dura e irónica respuesta de Chiqui Tapia a Mauricio Macri: "Que se quede tranquilo..."

En el marco de la Asamblea extraordinaria en el Predio Lionel Messi, el presidente de AFA aprovechó para desliar un palito al ex-presidente de la República Argentina y Boca.

El pleito a cielo abierto entre Claudio "Chiqui" Tapia y Mauricio Macri sumó un nuevo capitulo este jueves en el medio de la Asamblea Extraordinaria de la AFA para dejar sentado el rechazo a las sociedades anónimas deportivas, las cuales cuentan con gran apoyo del ex-presidente de la República Argentina y Boca, con el irónico comentario del actual mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino.

Antes de iniciar su discurso frente a los asambleístas presentes, Tapia se "reintrodujo" con el mote que le puso Macri pocos días atrás y exhibió todos los trofeos obtenidos a lo largo de su gestión, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021.

"Acá les habla 'El Imperdonable', por si no me conocen o no saben. Quiero decirle simplemente que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo en estos seis años hemos ganado", disparó el ex-presidente de Barracas Central como respuesta a los dichos pocos días atrás del candidato a vicepresidente de Boca.

La dura crítica de Macri a Tapia

"La AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable. Todas las Ligas tienen 20 equipos y acá somos más vivos y vamos a 30 equipos. El fútbol va a tener que cambiar", esgrimió el ex-presidente de la Nación en diálogo con TN.