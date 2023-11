Juanita Tinelli festejó su cumpleaños y Milett Figueroa no asistió

La modelo e hija de Marcelo Tinelli celebró sus 21 con sus afectos más cercanos y sin la presencia de Milett Figueroa, la actual novia de su papá.

Juanita Tinelli cumplió 21 años el pasado 21 de noviembre y lo festejó con una cena junto a su familia y amigas. Lo cierto es que la gran ausencia de la noche fue la de Milett Figueroa -la actual novia de Marcelo Tinelli- quien sí dijo presente en el cumpleaños de su hermana mayor días atrás. Juana está trabajando como modelo en las pasarelas de Europa, pero eligió festejar en Buenos Aires, junto a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles, con quien el conductor tiene una muy buena relación. "Anoche junto a Paula, una amiga de Jua, Fran Tinelli y El Tirri festejamos los 21 años a Juanita Tinelli. Momento muy emocionante para todos", expresó el padre baboso junto a la publicación de Instagram. Cabe destacar que la modelo peruana, quien estuvo presente en el cumpleaños de Candelaria el pasado 6 de noviembre, tampoco se pronunció en las redes sociales para dejarle un comentario a Juanita. Es más, Figueroa sigue a la cumpleañera en Instagram, pero ésta no le devolvió el follow. Si bien ni el conductor ni ninguna de las modelos expresaron una mala relación entre ambas, la distancia deja en evidencia que aún no tienen el visto bueno como pareja de parte de todos los hijos de Tinelli, ya que Francisco tampoco la sigue a la peruana en redes. El conductor rompió el silencio y reveló qué Milett Figueroa no estuvo en el cumpleaños de su hija Juana porque "estaba Paula (Robles)”. Posteo de Tinelli Sin embargo, fue rápidamente cuestionado porque Milett sí había asistido al cumpleaños de otra de sus hijas. “Al de Cande la llevaste”, le reprochó Ángel de Brito, a lo que Marcelo respondió: “Era en otro lugar, acá era en casa, estaban las amigas de Juani”, exponiendo las claras diferencias entre el cumpleaños de Cande y de su hija menor, pero dejando en claro que a Juana aún no le convence del todo su nueva novia.