El municipio realizará exámenes gratuitos de PAP Y VPH en los CAMM

El PAP (Papanicolaou) es un procedimiento ginecológico simple, breve, no doloroso, efectivo y totalmente gratuito para detectar a tiempo lesiones en el cuello del útero.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, informa que los siguientes Centros de Atención Médica Municipal ofrecerán servicios de PAP, a mujeres de 25 a 29 años y embarazadas sin rango de edad y PAP Y VPH de 30 a 64 años.

Quienes requieran de este servicio, deben concurrir al CAMM N°6 del barrio Rincón, los días miércoles y jueves a partir de las 8; CAMM N°7 barrio Avenida, los días martes y jueves desde las 8; CAMM N°2 barrio San Fernando, lunes y miércoles desde las 8; y el CAMM N°3 barrio Ampliación Primero de Mayo, los lunes y miércoles a partir de las 8:30; CAMM Nº 1 barrio Tabla Redonda los días lunes, martes y viernes a las 8; y el CIC (Centro Integrador Comunitario) del barrio San Carlos los días lunes a las 8; por último cabe aclarar que los turnos se dan a partir de las 7.

Por último, desde el área municipal mencionada, se informa los requisitos que se deben tener en cuenta antes de realizar éste procedimiento: fotocopia de DNI, no estar en el período menstrual; no haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores; no haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 horas antes; no haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas), durante las últimas 48 horas.