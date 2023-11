Ángel de Brito sorprendió al contar en vivo la práctica ilegal que realizan en el edificio donde vive

“No sé quién habrá sido”, expresó. La información le llegó al conductor a través de su WhatsApp mientras conducía su programa.

Ángel de Brito vivió un brevísimo momento que lo descolocó durante la emisión de LAM (América) de este miércoles. Justo cuando iba a desarrollar un tema que tenía por protagonista a Marcelo Tinelli, recibió un mensaje en su teléfono que no pudo evitar leer. Luego, decidió compartir al aire la delicada situación que le comunicaron.

“Me acaba de llegar un mensaje que no puedo evitar, nada que ver con esto, es de la vida”, comenzó el mediático ante la mirada atenta de sus panelistas que no parecían preparadas para lo que iban a escuchar. “Tengo un departamento alquilado y me dicen: ‘Se hizo la asamblea de consorcio y se habló de que en el edificio está funcionando un prostíbulo, lo cual trae circulación constante de gente desconocida’. No sé quién habrá sido”, cuestionó.

Inmediatamente, las angelitas se tentaron de risa, sin dar crédito a la situación que se vive en el edificio donde Ángel vive. “Es un problema. ¿Qué vecino habrá sido? Tuve trabajadores monotributistas, individuales, pero así...” recordó el mediático. Aun cuando se trata de una situación bastante engorrosa, esto no evitó que sus panelistas comentaran el tema. “Hay que rebuscársela”, apuntó Fernanda Iglesias, mientras que Marcela Feudale sumó “Está duro”.

Por su parte, Yanina Latorre opinó cómo sería su reacción si este fuera su caso: “Yo voy, toco la puerta y hago un quilombo”. “Llamemos a Milei para arreglar esto también”, sumó el conductor del ciclo en tono de humor.