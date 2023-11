Consideraciones generales a cerca de la redacción de guiones audiovisuales. La distinción y segmentación de acuerdo a su tipología. Clasificaciones que se le otorgan a los guiones.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

Un guión promedio de un film de ficción posee entre 90 y 120 páginas, lo cual equivale a una película de una duración de 90 minutos a 2 horas. Existe una regla de guionismo que dice que por cada página escrita quedará un minuto de película. Esto es un criterio general que obviamente está sujeto a excepciones pero que sirve en un primer momento como para guiarnos en la duración futura de una película basándonos en el guión que tenemos entre manos.

De acuerdo al género que elijamos escribir, y a posteriori filmar, nuestro guión será más reducido o alargado. Un guión de una película de horror o comedia son más breves debido a que nuestro público tendrá una atención limitada por los golpes de tensión necesarios para sostener la historia. Los golpes de tensión en una película de terror son los sustos que le brindamos a nuestro público. En una comedia serían los chistes visuales o gags que hacen reír al espectador. Esto posee una limitante. No puedes exagerar con el susto o la risa porque la gente se cansa y ya no se asustaran o reirán más si se exagera en el recurso de los golpes de tensión. Deberán ser inteligentemente dosificados. Y por lo general estos géneros tienen una duración breve de duración final de película. Los dramas basados en historiad de vida de nuestros personajes serán los más extensos en duración. Esto se debe a que para desarrollar a los roles necesitaremos tiempo para contar su pasado. Deberemos ahondar en su psicología y necesitaremos sumergir al público en el desarrollo de los eventos que transita nuestro héroe.

Las historias pueden escribirse de varias maneras de acuerdo a la estructura que elijamos para nuestro futuro film. La más clásica es la de tres actos con su inicio, desarrollo de situaciones y el final. La mayoría de las películas poseen esta característica de organización de eventos. Podemos elegir otras opciones. Alterar la cronología del tiempo, por ejemplo, comenzando por el final para luego mostrar los incidentes que lo ocasionaron. O ir narrando de manera anárquica con el tiempo, yendo y viniendo en el mismo sin una lógica cronológica. Esto último está muy de moda en los últimos años porque mantiene la atención del espectador alerta ya que lo hace partícipe activo de la construcción de la misma.

Dependiendo de la duración final de la película se dividirán en cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Los primeros durarán hasta los 30 minutos. Los largometrajes son los que superan los 60 minutos. Los mediometrajes son los que quedan entre los 30 y los 60 minutos de duración. Obviamente que habrán cortometrajes que duren segundos. Ejemplo de esto son los populares video minuto, piezas audiovisuales que duran 60 segundos. Los largometrajes pueden durar el tiempo que sea necesario, siempre y cuando superen los 60 minutos de duración final. Esto nos servirá de guía para poder escribir nuestros guiones y saber en qué clasificación de acuerdo a la duración poseerá nuestra película.

Existe otra interesante clasificación de acuerdo a en donde se exhibirá el futuro material audiovisual. De esta manera, tendremos los guiones para cine, televisión y web. Más recientemente se desarrollaron técnicas específicas para redes sociales. Y de acuerdo al tratamiento surgirán los géneros en los guiones. En primer lugar la segmentación mayor entre ficción o documental y su hibridación de docudrama o mockumentary (falso documental). Dentro de la ficción existen el drama, la comedia, la tragedia, la tragicomedia. Dentro de lo documental estarán el histórico, el científico, el corporativo, entre muchas otras segmentaciones que existen en ambas ramas.

Por último cabe destacar que el guión no es un género literario. Es una herramienta para poder efectuar una futura pieza audiovisual. Es un mapa. Una guía útil. No tiene las necesidades y pretensiones de una pieza literaria. Un guión no existe per se. Es un embrión para un futra película. No se los edita impreso, a modo de libro, a posteriori del film a la gran mayoría de los libretos. Tienen la utilidad efímera de la producción en sus etapas de preproducción, producción y postproducción. Así servirán de guía para montar todo el andamiaje de rodaje. Les es útil a los actores para saber sus movimientos y diálogos, a los técnicos y artistas para poder filmar y a los editores y postproductores para saber la estructura de armado. Por todo ello un guión se asemeja a una crisálida, un gusano dentro de un capullo que está en estado latente, de metamorfosis, para luego salir, forjada ya en una mariposa - película.