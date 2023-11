Conocé a los rivales que llegarán desde el exterior para competir con el auto líder en ventas de Argentina

Desde julio de 2020, el Fiat Cronos es el vehículo más vendido en el mercado nacional y desde enero se convertirá en el único sedán de gran volumen de fabricación local.

Se dice que los sedanes están desapareciendo en todo el mundo, especialmente en los países donde los SUV de segmento B tienen un gran auge, ya que por un precio similar, los usuarios pueden disponer de un vehículo más moderno o menos antiguo, como a muchas personas les resultan los vehículos tradicionales de tres volúmenes.

En la Argentina, a partir de un modelo que desde 2020 ha profundizado las dificultades para ingresar autos de la región a través de las famosas SIRA, que son los permisos de importación, y de la liberación de pagos cada vez más lejanas respecto al momento de la liberación de las unidades del puerto, el comercio exterior se ha ido reduciendo. Esto se puede comprobar en el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que muestra en un claro gráfico como desde julio de 2020, la participación de autos importados en el mercado argentino pasó a ser del 70% hasta el actual 30%.

Coincidentemente, es desde el mismo mes de julio de 2020, que el Fiat Cronos, uno de los pocos sedanes de segmento B que se fabrican en Argentina, comenzó su liderazgo en ventas, no sólo entre los autos, sino en los cómputos generales que incluyen también a los SUV y a los utilitarios furgones, pick-up compactas y pick-up medianas. En 40 meses desde entonces, el liderazgo del Cronos ha sido en 39 oportunidades el vehículo más vendido entre todos los segmentos, y sólo en 5 ha quedado en segundo lugar superado por una pick-up. En el mes que no fue el auto más vendido, junio de 2023, quedó segundo detrás del Peugeot 208.

La llegada del nuevo gobierno de Javier Milei podría cambiar buena parte de las reglas de juego para la industria automotriz local, ya que conceptualmente hablando, y a la espera de definiciones que probablemente se conozcan después del 11 de diciembre, la idea de sacar impuestos y liberar el comercio sin intervención regulatoria del Estado, podría permitir que algunos de los competidores del auto producido en Córdoba, tengan más posibilidades de competir de igual a igual. Algunos pueden hacerlo hoy mismo, como es el caso del Renault Logan, pero este auto de la marca francesa comparte línea de montaje con Sandero, Stepway y Kangoo, mientras que el Cronos es el único vehículo que sale de la planta de Ferreyra.

El resto de los modelos que compiten en la franja vienen de Brasil y México, con lo cual no pagan impuestos de importación, salvo el 7,5% aplicado desde julio de 2023, ya que están dentro del convenio ACE14 (Acuerdo de complementación económica), por el cual entran con arancel 0%, pero dependen de las SIRA que se liberen y de la estrategia de productos que cada marca tenga para distribuir esos permisos de importación en todo el portafolio de modelos. Es decir que el precio no es la contra, sino la disponibilidad de unidades para ofrecer.

Podría decirse que Fiat tiene un privilegio que otros no tienen, aunque también podría decirse que no fue casual sino que se trató de una elección. Apuntar a un modelo exclusivamente, para inundar el mercado de unidades combinando un buen precio con un equipamiento y prestaciones acordes. “Hay más Cronos que autos”, es una frase que con orgullo repiten a modo de broma en los pasillos de Stellantis Argentina.

Los vehículos que compiten con el Cronos y que eventualmente podrían tener mejores condiciones si se abriera el cupo de importaciones que rige actualmente, son el Chevrolet Onix Plus lanzado en 2020 como la renovación del Onix de generación anterior; el Nuevo Nissan Versa, llegado este año al mercado con una renovación estética y tecnológica que representa un gran salto de calidad; el Renault Logan fabricado en Córdoba, que tiene ya varios años con su actual diseño muy mejorado respecto al de la generación anterior; el Toyota Yaris, que ha heredado la responsabilidad de ser el auto más económico de la marca japonesa ante la discontinuación del Etios; y finalmente el Volkswagen Virtus, el más recientemente actualizado de todos los competidores del segmento, con su nueva gama presentada una semana atrás, que también ofrece tres motorizaciones distintas y nueva tecnología y equipamiento.

En dos casos únicamente hay una versión que se eleva considerablemente en el precio respecto a la referencia del Cronos, el Nissan Versa Exclusive, que se vende a $14.502.000 y el Virtus 250TSI, que casi duplica el precio de acceso del mismo auto y llega hasta los $18.829.200.

El resto de los sedanes B, tienen una gama de precios similares al Fiat, con lo que la comparación debe provenir de sus características. De todos modos, hay que hacer la salvedad del “topeo” de precios que tienen los autos que están por debajo de los 10,5 millones de pesos, para no entrar a la escala 1 del impuesto a los autos de lujo. Esto significa que los precios no son todo lo reales que deberían serlo, pero hasta que no cambie ese tope a fin de mes, no habrá forma de saber qué precio tendrán.

Fiat Cronos

Fiat Cronos

Todas las versiones tienen la misma motorización, el noble aunque algo antiguo motor 1.3 aspirado de 8 válvulas por cilindro que entrega 99 CV de potencia. Entre el Like 1.3 GSE y el Precision CVT, el precio va desde los $9.351.000 hasta los $10.335.000, con versiones de caja manual de 5 marchas o automática de 7 marchas con variador continuo (CVT).

El Cronos mide 4.364 mm de largo, 1.980 de ancho y 1.515 de altura con un baúl con capacidad para 525 litros. Salvo la versión Precision que tiene rodado 16, todas las demás tienen llantas de 15 pulgadas.

En seguridad activa y pasiva, el Fiat tiene sólo 2 airbag frontales para conductor y acompañante, pero tienen sistema de control electrónico de tracción y estabilidad, ABS y EBD, asistente de arranque en pendiente y sistema de sujeción de asientos infantiles. En cambio, la versión Like 1.3 no tiene cámara de estacionamiento trasera (sí tiene sensores) ni climatizador automático, que sí tienen el resto de las versiones. En la más equipada, en cambio, hay disponible modo de conducción Sport, Control de velocidad crucero, sensor de lluvia, entre otros adicionales.

Chevrolet Onix Plus

Chevrolet Onix Plus

Por potencial, este modelo renovado de General Motors tendría que tener una mucho mejor performance de ventas que la que muestra en los números mes a mes. Pero por más que el diseño y equipamiento lo muestren como una excelente alternativa, el bajo volumen de unidades que entra al país desde Brasil lo tienen postergado.

El Onix Plus tiene cinco versiones con diferente motorización. Las dos más accesibles son la 1.2 y 1.2 LT que tienen un motor de 1.200 cm3 aspirado en arquitectura de 3 cilindros y 90 CV de potencia, pero después tiene tres versiones con el 1.0 turbo de tres cilindros que alcanza una potencia de 116 CV. Entre la versión de acceso y la Premier, los precios van desde los $8.631.900 a los $10.272.900, aunque este precio está “pisado” por el impuesto interno que vence a fin de mes.

En equipamiento, los Onix Plus tienen 6 airbag de serie con dos frontales y laterales para conductor y pasajero y dos de cortina, frenos ABS y EBD, sistema Isofix, control de estabilidad eléctrico, dirección eléctrica y asistente de arranque en pendiente. Pero sólo las versiones más equipadas tienen sensor y cámara de estacionamiento trasera y climatizador automático.

El Onix Plus mide 4.474 mm de largo, 2.044 mm de ancho y 1.473 mm de altura, con una capacidad del baúl de 500 litros. Según la versión se ofrece con caja manual de 5 velocidades o automática de 6, y el rodado va desde 14″ a 16″ según el modelo.

Nissan Versa

Nissan Versa

La nueva generación llegó al mercado argentino este invierno, con una renovación grande de diseño y equipamiento. Tiene a favor el motor más potente entre los aspirados de todas las opciones. Es el 1.6 litros de 118 CV que equipa a todas las versiones, desde Sense el hasta Exclusive hay dos versiones intermedias, una con caja manual y otra CVT. Los precios de las cuatro versiones inferiores al Exclusive cuestan lo mismo, es decir que están “topeados” en $10.100.000. Como referencia, en octubre, antes que lleguen al límite de aumento entre el modelo de acceso y el previo al más equipado había $1.000.000 de diferencia.

Pero la gran carta de presentación del Versa es su equipamiento de seguridad, ya que todas las versiones del Versa tienen el paquete completo que incluye Airbag frontales, laterales y de cortina, Sistema de Frenado ABS con EBD y Asistencia de Frenado (BA), Control Dinámico Vehicular (VDC), Asistente de arranque en pendiente, Frenado Inteligente de Emergencia y Alerta de Colisión Frontal y sistema de sujeción para asientos infantiles. En cambio, salvo la versión Exclusive, el Versa no climatizador automático sino manual, y en la versión de acceso no hay Monitor Inteligente de Visión Periférica con detección de objetos en movimiento. El resto de las versiones lo tienen como equipo de serie.

El Versa mide 4.495 mm de largo, 2.020 de ancho y 1.465 o 1.475 de altura dependiendo del rodado. En la versión Exclusive es de 17″ mientras en las otras es de 15 y 16. El baúl tiene una capacidad de 466 y 482 litros respectivamente.

Renault Logan

Renault Logan

Podría decirse que es el más veterano de los que ocupan este segmento B de sedanes. Si bien su último cambio estilístico lo elevó a un nivel mucho más alto que el de su predecesor, los dos puntos fuertes del Logan son su motorización, el noble impulsor de 1.6 litros 16 válvulas que entrega 115 CV y su procedencia, porque al ser nacional tiene mucha más disponibilidad de unidades que los modelos que vienen del exterior.

El Logan tiene tres versiones que están en el tope del precio para no entrar en el impuesto a los autos de lujo. Así, tanto la versión Life como la Zen y la Intens, están en el precio igualado de $10.330.000, aunque con el parámetro de octubre, entre el Life y el Intens había $600.000 de diferencia. El equipamiento de este modelo cuenta con airbag frontal y lateral para conductor y acompañante, Sistemas ABS y ESP, sistema de sujeción para asientos infantiles, asistente de arranque en pendiente, dirección electrohidráulica, pero no tienen todos el climatizador automático, los sensores de estacionamiento y la cámara trasera.

El Logan mide 4.359 mm de largo, 2.030 mm de ancho y 1.529 mm de alto, el baúl tiene capacidad para 510 litros y el rodado es 185/65 R15 para todas las versiones.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

Llegó para ser el modelo intermedio entre el Etios y el Corolla pero ante la discontinuidad del primero, heredó el lugar de ser el Toyota más accesible de la línea de automóviles. En diseño es probablemente uno de los más evolucionados para este segmento, y se ofrece en tres versiones que van desde las XLS 1.5 Manual a la XLS 1.5 Pack Automática con caja CVT. El precio está casi idéntico por el impuesto a los autos de lujo, y va de los $10.443.000 a los $10.456.000. La referencia de octubre mostraba que la diferencia de precio estaba en el orden del 5% entre la más económica y la más equipada. El motor del Yaris es el mismo 1.5 de 16 válvulas que entrega 107 CV de potencia, tanto para la versión de caja manual como las dos que tienen caja CVT.

En cuanto al equipamiento, este auto que viene desde Brasil ofrece 7 airbag contando los dos frontales, los 2 laterales dos de cortina y el de rodillas del conductor. Todas las versiones tienen sistema Isofix, asistente de arranque en pendiente, ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, monitor de estacionamiento trasero y climatizador automático.

El Yaris mide 4.425 mm de largo, 2.010 mm de ancho y 1.475 mm de altura. El baúl tiene una capacidad de 473 litros, uno de los más pequeños del segmento, y el rodado de las primeras dos versiones es de 15″ mientras que la más equipada viene con llantas de 16″.

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

Por su diseño, para muchos es un segmento B que casi se pasa al C. Sin embargo, si no fuera por los 6 cm adicionados al paragolpes delantero en la versión de reciente presentación en Argentina, su tamaño es similar al de la mayoría de los competidores. Es el auto con mayor cantidad de variantes motrices, con tres opciones que van de acuerdo a las versiones. El MSI y el Comfortline tienen el conocido 1.6 litros de 16 válvulas y 110 CV de potencia, el Highline tiene el motor 170TSI que es un 3 cilindros de 1.0 litros turbo que eroga 101 CV y el Exclusive tiene el motor 250TSI que es un 4 cilindros turbo de 1.4 litros y 150 CV de potencia.

Los precios varían mucho de la versión MSI a la más equipada, que prácticamente duplica su valor, ya que el primero cuesta $10.455.800, el 170TSI tiene un precio de $11.542.150 y el Exclusive $18.829.200.

En equipamiento es una de las mejores ofertas. El Virtus ofrece 4 airbags para conductor y acompañante frontales y laterales y anclaje Isofix para asientos infantiles. Además tiene sistemas ABS y ESP, asistente para arranque en pendientes y dirección eléctrica. Sin embargo no todas las versiones tienen cámara de estacionamiento trasera, climatizador automático o control de crucero.

El Virtus mide 4.480 mm de largo, 2.050 mm de ancho y 1.468 mm de altura, con un baúl de 521 litros de capacidad, de los más voluminosos. Salvo por la versión MSI que tiene caja manual de 5 marchas, las otras versiones tienen caja Tiptronic de 6 velocidades. Todas las versiones salvo la Exclusive tienen llantas de 15″, en tanto la más equipada y costosa tiene llantas de 18″ diamantadas.