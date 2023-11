Un hombre fue atacado a balazos en Rosario y manejó herido hasta una farmacia

La víctima se encontraba circulando a bordo de su Amarok cuando dos delincuentes que se trasladaban en moto se pusieron a la par de su vehículo y abrieron fuego contra él.

La violencia y la inseguridad continúan asolando a Rosario, con balaceras que se registran todos los días en diferentes puntos de la ciudad. Esta vez, la víctima fue un hombre de 43 años que fue atacado a tiros mientras manejaba su camioneta. Intentó escapar, manejó herido y llegó a una farmacia. “Tuve un dios aparte”, expresó.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en la calle San Juan al 5300, barrio Azcuénaga, cuando dos agresores que se movilizaban en moto se pusieron a la par de la camioneta Amarok azul y abrieron fuego contra él.

“Lo único que vi fue una moto, nada más”, contó la víctima, cuya identidad no trascendió, en un diálogo con El Tres. Sobre los impactos de bala, el hombre narró: “Al primer tiro lo escuché y al segundo lo sentí”. El hombre resultó herido en la pierna y el brazo.

Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor optó por acelerar su vehículo. “Había ido al Mercado de Productores, había terminado con mis actividades. Escuché los golpes, los tiros, atiné a acelerar y vi que había una farmacia”, recordó. Así, logró llegar al local, informó que estaba herido y mantuvo la calma, según contó una mujer que asistió al hombre en un móvil con Radio 2.

Al lugar, acudió la Policía Motorizada. Se secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros que serán peritadas, tal como informa el medio local Rosario 3. La Justicia intenta identificar ahora lo que motivó el ataque.

Al respecto, la víctima descartó que se haya tratado de una salidera, sino que el hecho estaría enmarcado en el contexto de violencia que vive la ciudad. “Como mucho puedo llevar 200 mil pesos, que hoy no es nada. No movemos plata. Voy de un mercado al otro. El tema es que a ellos no les interesa la vida de nadie. No me robaron nada”, aseguró. Horas después del ataque, el hombre expresó: “Tuve un dios aparte”, pero planteó que baraja la posibilidad de irse del país.

Hace tan solo tres días, las balaceras volvieron a ser las protagonistas de la noche rosarina, puesto que en cuestión de horas ocurrieron un doble crimen y dos atentados de sicarios.