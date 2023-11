Dady Brieva demandará a Yanina Latorre tras sus explosivas declaraciones

El actor dijo que "es la primera vez en 40 años que peligra la democracia" y la panelista lo tildó de "pelot...". También atacó a su mujer.

Dady Brieva reaccionó con una demanda judicial a las duras palabras de Yanina Latorre acerca de su postura tras la victoria de La Libertad Avanza en el balotaje del 19 de noviembre pasado. "El actor Dady Brieva demandará a la señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa, Mariela Anchipi, por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre", anunció este viernes el abogado Gregorio Dalbón a través de X. Dalbón consideró que Yanina Latorre "no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada" y que "la libertad de expresión es absoluta, pero no para denigrar a las personas". "La demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones. Todo será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica", precisó el abogado, que podría ser el representante legal de Dady Brieva en este caso. Tras la confirmación del triunfo libertario en las elecciones 2023 Dady Brieva expresó que "es la primera vez en 40 años que peligra la democracia" y que nunca estuvimos, como sociedad, "tan cerca de perderlo todo". "Este pelot... de Dady Brieva", disparó Yanina Latorre en el micrófono de la emisora El Observador 107.9, donde también se despachó contra el actor y su mujer, Mariela Anchipi. "Amor, no tenemos democracia hace mucho tiempo. Estamos manejados por La Cámpora y por Cristina hace mucho tiempo", expresó en referencia a la vicepresidenta saliente, Cristina Kirchner. "¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas", insistió la panelista. "Vos vas a perderlo todo. Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos, tu mujer, que trabaja de panelista y que no tiene ningún talento. La tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista", agregó.