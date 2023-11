Frigerio y su mensaje para Patricia Bullrich: "No va a poder seguir siendo presidenta del PRO"

El gobernador electo de Entre Ríos se refirió a la confirmación de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio como ministra de Seguridad del presidente electo Javier Milei.

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió a Patricia Bullrich, luego de ser confirmada como ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre en el gobierno del presidente electo Javier Milei, que no podrá seguir como presidenta del PRO. "Si es funcionaria de este gobierno, no va a poder seguir siendo la presidenta del partido", señaló quien fuera ministro del Interior en el gobierno de Mauricio Macri, profundizando la discusión no solo sobre el futuro de Juntos por el Cambio, sino también en el PRO. "Eso es algo casi obvio", añadió. En declaraciones a Radio con Vos, Frigerio sostuvo que "acá no hubo una consulta dentro de la coalición para tomar esta decisión" cuando se le consultó por la llegada de la excandidata presidencial al gabinete de Milei y agregó que "cada quien es libre de hacer lo que quiera". "Para que sea una decisión institucional y en la coalición, tiene que formar parte de una decisión de todos y esto claramente no ha sido así", añadió respecto a la llegada de Bullrich al gabinete de ministros del libertario para ser nuevamente la responsable de la cartera que ocupó entre 2015 y 2019. "Nosotros dentro de Juntos por el Cambio no sentimos que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar sino para ser una oposición responsable, que aporte y apoye los cambios que necesita la Argentina", explicó sobre su visión respecto a la postura que debe tomar el partido.