Video: Robbie Williams habló sobre Javier Milei durante un concierto en Australia

“¿Han visto al nuevo presidente de Argentina?”, le preguntó el cantante a una multitud que lo fue a ver en uno de sus últimos shows.

Sin duda alguna, la noticia del triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre pasado por el que resultó electo presidente de la Argentina por los próximos cuatro años, recorrió el mundo entero. Figuras públicas como el Papa, Donald Trump o Joe Biden saludaron al inminente mandatario, al tiempo que en las últimas horas el cantante pop Robbie Williams también le dedicó unas palabras al economista liberal. En pleno show en Australia, el ex Take That tuvo un momento de charla con su público a fin de promocionar un documental biográfico sobre su vida de Netflix. Así, en medio de sus palabras sentado desde su banqueta sobre el escenario, Robbie Williams divisó a una fanática argentina, gracias a la bandera celeste y blanca que agitaba a fin de llamar su atención. Al verla, el cantante británico no dudó en afirmar: "Amo a su nuevo presidente", ante el murmullo del estadio. Y preguntó al público "¿Vieron el nuevo presidente de Argentina?". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Panorama (@diariopanoramasde) Fue allí cuando el británico hizo una extraña comparación entre Javier Milei y un legendario auto inglés para desearle lo mejor en su gestión. "Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los años setenta con pelo. Que Dios lo bendiga, buena suerte y te amo Argentina", cerro el cantante antes de retomar su show musical.