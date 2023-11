"Yo ya estoy curtida": el consejo de la esposa de Di María a Oriana Sabatini tras rumores de infidelidad de Dybala

Jorgelina Cardoso salió a desmentir los rumores que involucraban a los futbolistas de la Selección Argentina y reveló su conversación con Oriana Sabatini.

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, salió a hablar luego de que varios futbolistas de la Selección Argentina sean tildados de "infieles" tras haber participado en una fiesta donde asistieron modelos e influencers. Fideo, Leandro Paredes y Paulo Dybala fueron los más afectados por estos rumores y Cardoso se vio en la obligación de salir a hablar no solo con la prensa, sino también con Oriana Sabatini, quien después de años se comprometió con el futbolista de la Roma de Italia. Jorgelina aseguró que no cree en las versiones que circulan en las redes sociales, por lo que "con Ángel se están cagando de risa de todo esto". Además, dijo: "En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan personas infelices". También expresó: "Claramente no creo nada de todo esto porque sino Fideo estaría colgado de las bolas en el Monumento". Y dejó en claro: "Yo en otras parejas no me voy a meter". La periodista Paula Varela de Socios del espectáculo afirmó: "Lo que sí puedo comentar es que ella acompaña mucho a las chicas jóvenes, a las nuevas. Por ejemplo, a Oriana". "Jorgelina dice: 'Yo ya estoy curtida'. Ella lo conoció a Di María a los 26 años. Ella ya venía con una historia, se fue curtiendo al lado de él y hoy está plantada desde otro lugar pero las chicas jóvenes, a las que esto sí les hace ruido en su relación, ella se encarga de explicarles cómo es", concluyó la panelista sobre la charla que mantuvo Jorgelina Cardoso con Oriana Sabatini.