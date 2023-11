El tenso momento de Horacio Cabak cuando fue consultado por su infidelidad y los maltratos a Jujuy Jiménez

El ex modelo se olvidó de los audios filtrados en los que llamó "zorrita" a su ex compañera y dijo que ahora evita hablar con mujeres para no tener supuestos problemas.

La noche de PH, Podemos Hablar contó con un tenso momento cuando Horacio Cabak recordó su mediático problema marital luego que trascendiera que había sido infiel, y la charla trajo a colación las denuncias de Sofía Jujuy Jiménez contra él. "Hubo un pequeño malentendido que se solucionó rápidamente", sostuvo el ex modelo al ser consultado al respecto. Cuando Andy Kusnetzoff insistió, agregó: “Si me arrepiento porque hice boludeces que perjudicaron a la gente que más quiero, obvio que me arrepiento”. Al respecto, la China Ansa luego le preguntó si había temido ser cancelado. “Me cancelaron injustamente porque soy una persona que trabaja hace 30 años en este medio y hubo gente que trabajó circunstancialmente conmigo y me acusó injustamente”, argumentó Cabak. Concretamente, el panelista se refirió a la contundente denuncia de Jujuy Jiménez, que incluía la filtración de fuertes mensajes de audio. “Me acusaron de misógino de maltratador hace muchos años. Por cuestiones mías no hablo, con compañeras de trabajo a solas, porque yo quiero evitar las pelotudeces, no soporto trabajar con pelotudeces alrededor”, sostuvo el ex modelo. Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak fueron compañeros en el ciclo Informados de Todo, un programa que duró poco y pasó sin pena ni gloria por la pantalla de América TV. Sin embargo, la modelo ventiló con internas, y hasta se filtró un audio viejo del conductor donde le dice "zorrita".