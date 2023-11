Cami Homs renunció al “Bailando 2023″, pero ya tendría reemplazo: qué famosa ocupará su lugar

La participante se puso mal por el enfrentamiento que mantuvo con Martu Morales y no volvería a la pista.

Camila Homs renunció al Bailando 2023 (América). Así lo contó Yanina Latorre en LAM (América), quien explicó que la joven habría tomado la determinación luego del durísimo enfrentamiento que mantuvo con Martu Morales en una de las últimas galas. Todo parece indicar que no le cayó bien que se quejaran de sus tratos y le dijeran que estaba ahí por ser la expareja de Rodrigo De Paul. Su decisión no tendría vuelta atrás.

“La señora no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’. No es un insulto, no es un maltrato. Aparte, Camila, por más que le duela, y le moleste, y no es en detrimento, no es subestimarla, todos la empezamos a mirar y a seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y él empezó a salir con Tini Stoessel, y ella lo reaprovechó, porque a partir de ahí empezó a hacer historias (en Instagram)”, disparó la panelista.

Ante la producción del certamen conducido por Marcelo Tinelli, el representante de la modelo habría dicho que ella “no se sintió cómoda” con el escandaloso episodio. Lo curioso es que ya tendría reemplazo y sería nada más y nada menos que Mónica Farro, la última eliminada.