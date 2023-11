Alberto Fernández envió un mensaje a los peronistas tentados a formar parte del gabinete de Milei

El presidente y titular del PJ aseguró que no será “colaboracionista” y llamó a “confrontar” contra el modelo del próximo gobierno al que volvió a vincular con el “menemismo”.

A dos semanas para dejar el poder, Alberto Fernández les envió un mensaje a los dirigentes oficialistas, en especial gobernadores y legisladores, que vayan a respaldar a la administración de su sucesor, el libertario Javier Milei, en medio de las frenéticas negociaciones por la conformación del próximo gabinete.

El mandatario dijo tras el encuentro con Milei en la residencia de Olivos que no quiere “poner obstáculos ni ser un colaboracionista” del próximo gobierno: “Lo que quiero es confrontar y dejar en claro lo que somos. Aquel que se sienta peronista, difícilmente pueda participar de esto”.

El titular del PJ volvió a salir al cruce del plan de ajuste anunciado por Milei: “Debo reconocer que hay una parte del peronismo liberal de Menem que Milei quiere aplicar. Hay que bajar el déficit. ¿Cómo lo bajamos? A los garrotazos, y si no te alcanza, vendemos las joyas de la abuela, las empresas públicas. Es la misma lógica. Los que somos peronistas sabemos que esa experiencia terminó con 18% de desocupación y fue el prefacio de la crisis del 2001″.

Alberto Fernández redobló las críticas contra Mauricio Macri: “Es un oportunista”

El Presidente volvió a cuestionar a su antecesor, Mauricio Macri, al que calificó de “oportunista” en relación a su apoyo a Milei y al peso del exmandatario en la conformación del nuevo gabinete: “Yo siento más que lo encuentra como un oportunista que se para al lado de aquel que venció a los que lo vencimos a él, creo que es un acto de oportunismo”. A su vez, señaló que al libertario le recomendaría “que esté lo más lejos posible de Macri”.

Alberto Fernández: “Tuve y tengo una relación muy difícil con Cristina Kirchner”

Alberto Fernández volvió a hablar del vínculo con la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, y dijo que tuvo y tiene “una relación muy difícil” y que hace tiempo que no dialoga con ella. Además, salió al cruce de sus declaraciones, cuando la titular del Senado trató de despegarse del Gobierno al considerar que no fue escuchada.

El Presidente planteó: “No es correcto lo que dice, porque siempre fue escuchada, en privado, en tuits, en conferencias que ella llama clases magistrales, en cartas públicas abiertas. Lo que sí es cierto es que no siempre compartí esas ideas. Entonces, si me quiere acusar de ser desobediente, lo puedo entender. Si me quiere acusar de no haberla oído, no, eso no”, en declaraciones a ElDiarioAR y Perfil.

Alberto Fernández, además, volvió a negar las acusaciones que lo apuntan como “títere” de Cristina Kirchner: “Me decían que era ‘el títere’, pero resulta ser que irónicamente, el único que terminó enojado con Cristina fui yo. Entonces, uno puede hacer un elogio de esa moderación para preservar la unidad, uno debe hacer prevalecer los intereses colectivos antes que los personales, y en eso estoy tranquilo y contento de haber actuado así. Mientras goberné tuve muchos momentos difíciles que no achaco, ni imputo ni cuestiono. Celebro eso que llaman ‘ser tibio’”.