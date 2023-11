Luego de las bajas, se conocieron los nombres confirmados del Gabinete de Javier Milei

El presidente electo empezó a delinear su equipo de gobierno. Quiénes son los confirmados y cuáles son los nombres en danza.

Javier Milei, el presidente electo tras el resultado del balotaje presidencial, empieza a definir el armado de su Gabinete con la confirmación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y el alejamiento de Emilio Ocampo del Banco Central, pero aún con incertidumbre sobre la designación para el Ministerio de Economía. En la cartera económica, que será el eje de la gestión libertaria durante su mandato, todavía no resalta un nombre claro. En las últimas horas, el nombre de Luis "Toto" Caputo comenzó a tomar más fuerza, aunque no hay confirmaciones al respecto. Por su parte, Demián Reidel descartó ser el nuevo presidente del Banco Central (BCRA), tras las especulaciones, a las que decidió ponerle fin. "Para evitar especulaciones, quiero confirmar que en este momento no voy a ejercer la presidencia del BCRA. El presidente Javier Milei cuenta con mi apoyo absoluto. Será un honor y un placer seguir colaborando con la construcción de la nueva Argentina", publicó el economista en su cuenta de Twitter. Además, en la cartera económica, sigue dando vueltas el nombre de un viejo conocido: se trata de Federico Sturzenegger, quien ya ocupó varios cargos en gestiones anteriores y se baraja como posible figura para integrar el nuevo Gabinete. “En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, señaló Milei en declaraciones radiales a pocas horas de su victoria electoral que lo transformó en presidente. El dirigente libertario brindó detalles sobre la perspectiva del nuevo Ministerio de cara a los próximos cuatro años, con una baja participación del Estado en los aspectos económicos: “Casi todas las estimaciones de los organismos multilaterales, como de las cámaras, es que la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura existente, y ni hablar la nueva, es tan importante en términos de PBI, estamos hablando de 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”. Algunos de ellos ya se venían mencionando en los últimos días, sobre quiénes serán los funcionarios que estarán al frente de las carteras de Salud, Trabajo, Interior, Justicia, ANSES, Cancillería, el Banco Central (BCRA), entre otros. El día después de las elecciones llegó cargado de novedades. Milei no se hizo esperar y ya se empezaron a confirmar algunos nombres de los funcionarios que estarán en el equipo del presidente electo. Mientras tanto, el economista adelantó las primeras medidas de gobierno a partir de diciembre próximo, en lo que respecta al plan económico, con el dólar y la inflación en la mira. Javier Milei y su Gabinete: las bajas y los nombres confirmados Nicolás Posse : fue confirmado como el jefe de Gabinete de Javier Milei. Se trata de un ingeniero industrial con experiencia en el ámbito privado en puestos de gerencia e íntimo amigo del libertario.

: fue confirmado como el jefe de Gabinete de Javier Milei. Se trata de un ingeniero industrial en puestos de gerencia e íntimo amigo del libertario. Guillermo Francos: exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Francos fue confirmado durante la campaña electoral como ministro del Interior.

exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Francos fue confirmado durante la campaña electoral como ministro del Interior. Sandra Petovello : el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, en uno solo, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello.

: el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, Guillermo Ferraro es el elegido para comandar el área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo.

es el elegido para comandar el área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Diana Mondino: fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a Santiago Cafiero y tendrá como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la Nación.

fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a y tendrá como objetivo Eduardo Rodríguez Chirillo : abogado y residente en España desde hace dos décadas, Chirillo se hará cargo de la secretaría de Energía, la cual formará parte del Ministerio de Infraestructura.

: abogado y residente en España desde hace dos décadas, Chirillo se hará cargo de la secretaría de Energía, la cual formará parte del Ministerio de Infraestructura. Leonardo Cifelli : es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta .

: es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por . Gustavo Morón : dirigirá la futura secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano.

: dirigirá la futura secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano. Sergio Arbeleche , abogado, será el secretario de Minería. Mantiene diálogo con todos los actores del sector y conoce todos los proyectos mineros del país.

, abogado, será el secretario de Minería. Mantiene diálogo con todos los actores del sector y conoce todos los proyectos mineros del país. Franco Mogetta , será el secretario de Transporte. Viene de ocupar ese cargo en la provincia de Córdoba.

, será el secretario de Transporte. Viene de ocupar ese cargo en la provincia de Córdoba. Tomas Sutton , presidente del Enacom. Es un abogado del estudio MCA, especialista en telecomunicaciones.

, presidente del Enacom. Es un abogado del estudio MCA, especialista en telecomunicaciones. Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Córdoba, estará al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en lugar de Carolina Píparo, quien había sido confirmada previamente por el propio líder de La Libertad Avanza.

actual ministro de Finanzas de Córdoba, estará al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en lugar de Carolina Píparo, quien había sido confirmada previamente por el propio líder de La Libertad Avanza. Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos e integrante del Gabinete, anunció su renuncia del La Libertad Avanza (LLA) y su futuro Gobierno: "No he sido consultado en meses". El Gabinete de Javier Milei: Patricia Bullrich, el nombre para el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich aceptó el ofrecimiento de Javier Milei y volverá a ser ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Ya estuvo al frente de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y 2017. La presidenta del PRO acompañó al liberal en el último tramo de la campaña de cara al balotaje y se sumará al gabinete del Gobierno durante la próxima gestión. Luego de semanas de incertidumbre por el rol que podría tener Bullrich en el gobierno de Milei, desde La Libertad Avanza confirmaron que quedará a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, a pesar de que la propia excandidata de Juntos por el Cambio había afirmado que no quería volver a un lugar en el que ya estuvo. El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Francos, el nombre para el Ministerio del Interior Otra pieza clave, la de Guillermo Francos, el exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupará un rol fundamental. Será el ministro del Interior, el nexo entre el gobierno central y las provincias. El Gabinete de Javier Milei: Emilio Ocampo, el nombre para el Banco Central (BCRA) Emilio Ocampo, proveniente del mundo de las finanzas e historiador, será quien maneje los destinos del Banco Central (BCRA), el organismo que Javier Milei tiene en la mira, para que deje de funcionar, en base a una de sus premisas del plan económico para eliminar la inflación. El Gabinete de Javier Milei: Sandra Pettovello, el nombre para Capital Humano Milei piensa una reestructuración del Estado, concentrando la gestión en 8 ministerios. Para ello, el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, en uno solo, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello. Pettovello tiene 55 años y es licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, una carrera que según la propia universidad busca formar profesionales capaces de “diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de la institución familiar”. El Gabinete de Javier Milei: Diana Mondino, el nombre para la Cancillería Diana Mondino, en tanto, fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a Santiago Cafiero y tendrá como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la Nación con una red de representaciones en todo el mundo; la representación ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales; y el fortalecimiento del vínculo con los ciudadanos argentinos en el exterior. Mondino, la nueva canciller de Argentina, es Master in Business Administration MBA de IESE (España) y licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, realizó cursos en las Universidades de Yale (Connecticut), Columbia (Nueva York) y Darden (Virginia), en los EEUU. Hasta la campaña electoral 2023, la economista trabajó en el ámbito privado y oficiaba a principios de 2023 como directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de la Universidad CEMA. A principios de 2023, Milei definió a Mondino como "una mujer brillante". "La candidatura de (Diana) Mondino es oficial, la elegimos por su perfil técnico y económico y será la que encabezará la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires", informaba en la presentación de su candidatura, en la previa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Ferraro, el nombre para Infraestructura Guillermo Ferraro es el apuntado para estar al frente del área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Se trata de un ejecutivo que se desempeñó como Director de KPMG Argentina, que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. El ejecutivo se especializa en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y la reingeniería de procesos en el sector público. Con anterioridad a su incorporación a KPMG, se desempeñó como Director y Presidente de empresas, del sector de servicios y entidades bancarias. También desempeño funciones como Subsecretario de Industria de la Nación entre 2002 y 2003, así como parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. El Gabinete de Javier Milei: Nicolás Posse, el nombre para Jefe de Gabinete En cuanto a quién será el jefe de Gabinete, Milei confirmó que el empresario Nicolás Posse ocupará ese cargo a partir de diciembre. Posse es director de Proyectos de Aeropuertos Argentina 2000 y también fue gerente general de la Unidad Negocios Sur de Corporación América, el conglomerado dirigido por el empresario y exjefe de Milei Eduardo Eurnekian. Se recibió de ingeniero industrial en la ITBA y fue director de proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa privada para unir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un corredor ferroviario de alta tecnología. Milei se conoció con Nicolás Posse en 2008 cuando entró a trabajar en Aeropuertos 2000. El ingeniero fue el encargado de recaudar dinero de grandes empresarios para la campaña del liberal. El Gabinete de Javier Milei: Gustavo Morón, el nombre para el área de Trabajo Según confirmó el libertario en diálogo con Radio Mitre este lunes, Gustavo Morón estará al frente de la eventual secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano. Se trata del el exsuperintendente de Riesgos del Trabajo de la gestión macrista. Según se destalla en la plataforma de La Libertad Avanza, el Ministerio de Capital Humano lo describe como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”. Morón es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, y estudió la Maestría en Economía y Administración de Empresas Públicas, en el Instituto Torcuato Di Tella. Cuando fue nombrado en el Gobierno macrista, en la pagina oficial del Gobierno argentino fue mencionado también como “exauditor externo en el Ministerio de Seguridad Porteño, quien cuenta con más de treinta años de experiencia en la función pública”. El Gabinete de Javier Milei: Leonardo Cifelli, será Secretario de Cultura Leonardo Cifelli es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta. El propoio Cifelli confirmó su rol a Telam y en diálogo con CNN señaló: "Tenemos un equipo de 20 personas y estamos definiendo los directores del Cervantes, CCK y Tecnópolis". En tanto, indicó que la cartera de Cultura "va a ser un 33% menos costosa que ahora y que ese va a ser el recorte que se va a hacer". "Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público", remarcó en una entrevista que brindó al diario Clarín. Asimismo, contó que Milei lo convocó desde el inicio para una Secretaría de Cultura y aclaró que, a pesar de las intenciones de rebajar el rango ministerial del área, el libertario "tiene claro lo que la cultura significa para el país". El Gabinete de Javier Milei: Eduardo Rodríguez Chirillo, el nombre para Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado argentino que fue anteriormente funcionario, vive en España hace dos décadas y desde hace meses comanda el equipo de asesores energéticos de Milei. Se trata del principal asesor energético de Javier Milei. Trascendió en las últimas semanas que está realizando un plan para el sector y para Vaca Muerta, ante la llegada del libertario a la Casa Rosada. El equipo energético de Rodríguez Chirillo se complementa con Raúl Parisi, Carlos Casares, Carlos Manuel Bustos, Luis Francisco de Ridder, Daniel Montamat, Emilio Apud, Gerardo Rabinovich, Sebastián Scheimberg y Mauricio Roitman, entre otros. El Gabinete de Javier Milei: Daniel Salamone, el nombre para el Conicet En el Conicet se menciona al médico veterinario Daniel Salamone como potencial jefe del Conicet. Recibió una Maestría en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y su doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Además ya es investigador del organismo nacional. Desde 1985 estuvo vinculado a la investigación con embriones, fue el impulsor del primer ternero de fecundación in vitro de Argentina y los primeros bovinos clonados y transgénicos en América del Sur en 2001, así como el caballo clonado en 2010. Se desempeña como profesor asociado en la UBA y también fue docente en universidades de España. Desde 1993 impartió cursos teórico-prácticos de la fecundación in vitro, la clonación y transgénesis apoyados por el Centro Brasileño Argentina de Biotecnología. Junto con Claudio Santos trabajaron en el proyecto que dio a luz a Pampa, la primera ternera argentina el 6 de agosto de 2002, utilizando la misma técnica que nación en 1996, con la oveja Dolly. El Gabinete de Javier Milei: Fernando Vilella, posible Secretario de Agricultura de Javier Milei Fernando Vilella, es consultor en el área de Bioeonomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba). Recientemente, Vilella propuso un plan para la quita de retenciones en donde se está trabajando en distintos "instrumentos" para llevar adelante la progresiva quita del tributo. Sin dar mayores detalles, mencionó el “transformar en bonos para el pago de impuestos”. Indicó: “Es uno de los instrumentos que estamos manejando”. El Gabinete de Javier Milei: Sergio Arbeleche, secretario de Minería Sergio Diógenes Arbeleche se especializa en Minería y Medio Ambiente y en Acción Climática y Negocios Sustentables (ESG). En 1998 se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, aunque un año antes obtuvo un pre-master en derecho empresario en la Universidad Austral. En su perfil académico posee un posgrado en Especialización en Petróleo y Gas en la Universidad de Buenos Aires (2011); un LL.M. en derecho estadounidense y negocios internacionales con honores en la Universidad de Suffolk (2013); un curso de Especialización Ambiental en la UCA (2016-2017); y una Certificación Internacional en Ética y Compliance de la Universidad del CEMA (2018). En el estudio Bruchou está a cargo del área de Minería y Medio Ambiente junto a su colega el abogado Sebastián Vedoya y coordinan una plataforma legal para la Acción Climática y los Negocios Sustentables. También tuvo experiencias laborales en Boutique Mining Law Firm y Borns y Salas. En 2013 y durante tres meses realizó una asistencia en Legales y Compliance para Barrick Gold en Canadá. En 2022 asesoró legalmente a la empresa canadiense First Quantum Minerals y a la subsidiaria Corriente Argentina SA, que operan la mina de cobre Taca Taca, ubicada en de Salta. Franco Mogetta, secretario de Transporte Es abogado, pertenece al Partido Justicialista y era hasta hace unas horas el Secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, donde todavía gobierna el ex candidato presidencial Juan Schiaretti. Mogetta es un acérrimo defensor de los "programas de gratuidad en los boletos" para jubilados, pensionados y estudiantes y enfrenta desde hace tiempo a la Nación en el reclamo del Interior por los subsidios al transporte en el AMBA. Tomas Sutton, presidente del Enacom

Es un abogado especialista en telecomunicaciones. Es egresado de la Universidad de Belgrano y posee un Master en International Business Transactions de la Universidad de Boston. Actualmente es socio en el estudio MCA, que brinda servicios de asesoramiento especializado en el área de Comunicaciones y Tecnología de la Información en América Latina. Ese asesoramiento -dicen en su página web- incluye tanto materia regulatoria (telecomunicaciones y radiodifusión) como todos los aspectos vinculados a Internet, protección de datos y comercio electrónico. El Gabinete de Javier Milei: Daniel Scioli suena para la secretaría de Turismo El Presidente electo, Javier Milei, sigue diluyendo la pureza libertaria tras el acuerdo con Mauricio Macri, quien suma cada vez más nombres propios en el futuro Gabinete. Si bien todavía no hay informaciones oficiales, los trascendidos indican que ahora también analiza la posible llegada de Daniel Scioli, actual embajador de Brasil, como Secretario de Turismo y Deportes de la Nación. De cara al 10 de diciembre, el presidente electo perfila los últimos detalles de su Gabinete. Entre otros nombres surgió el de Daniel Scioli. Un funcionario de larga trayectoria política que se postuló en las elecciones de 2015 para Presidente de la Nación, enfrentándose a un ajustado balotaje con el candidato Mauricio Macri, quien finalmente resultó vencedor. El Gabinete de Javier Milei: los posibles nombres para el Ministerio de Economía El futuro Ministerio de Economía, una de las carteras más importantes de cara al 2024, no cuenta hasta ahora con un nombre para la conducción: el presidente electo Javier Milei le ofreció la conducción del Ministerio de Economía a Luis “Toto” Caputo, según pudo saber Ámbito en fuentes de La Libertad Avanza. Sin embargo, quien fuera ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de la gestión de Mauricio Macri no habría dado todavía respuesta. Otras posibilidades que se barajan en caso de una respuesta negativa por parte de Caputo son Federico Sturzenegger, calificado por Milei como un "coloso" de la economía, y Daniel Reidel, ex vicepresidente del BCRA precisamente durante la gestión de Sturzenegger durante el anterior gobierno.