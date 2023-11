Mica Viciconte contó su verdad sobre Fabián Cubero y sus hijas en "PH: Podemos Hablar"

Mica Viciconte fue una de las invitadas a "PH: Podemos Hablar" y allí hizo un amplio descargo sobre su relación con Fabián Cubero y sus hijas.

La última edición de "PH: Podemos Hablar" contó con la visita de Fer Dente, la China Ansa, Chango Spasiuk, Horacio Cabak y Mica Viciconte. Allí la deportista habló sobre su relación con Fabián Cubero y, además, con las hijas de él.

En el punto de encuentro en el que un invitado le realiza una pregunta a otro, Horacio Cabak no dudó en decirle a Mica Viciconte: "¿No sentís que a veces te hacen cargar una mochila que no es tuya?". Y, a pesar de que el periodista no mencionó a Fabián Cubero, la influencer dijo: "Si, 100%. Me cargan una mochila que a mi no me corresponde, bueno hablamos de mi relación, me imagino que va por ese lado". Así fue cómo Cabak destacó: "Hablamos de tu relación y sobre todo de las nenas en el medio porque muchas veces a vos se te mete en el medio de una situación que vos no sos la mamá, sos la pareja del papá".

"Yo siempre digo que yo vine para aportar amor, yo construí mi familia que me encanta y lo desee mucho tiempo y creo que yo siempre estuve tranquila en el sentido de que con el tiempo las cosas iban a hablar por sí solas", aseguró Mica Viciconte y detalló: "Al principio me decían: 'esta no va a durar nada, esta está por la fama o lo que fuera´, entonces yo me quedé tranquila, aporté lo que tenía que aportar".

Luego de esto, continuó: "Por supuesto que no es una mochila que me corresponde a mi, pero bueno, me involucran quizás porque soy una persona que contesto, que hablo. Hoy por hoy no podemos hablar por el tema de la jueza que nos lo impide en ese sentido". Aún así, afirmó: "pero creo que lo más importante y lo que yo me quedo es mi familia que construí, la relación que yo tengo que la sabemos puertas adentro y a mi nunca se me ocurrió ocupar un rol que no era mío sinceramente".

Después de escucharla atentamente, Horacio Cabak retrucó: "¿Cómo vacías la mochila, a veces se carga? ¿Cómo la vacías? Porque las nenas son chicas. Hay una que es un poco más grande, pero en realidad son chicas y a pesar de eso hay mucha información que les llega al teléfono". "Si, se carga un montón", dijo Viciconte entre risas y sumó: "Yo soy una persona que hablo mucho y creo que es algo de las mujeres el poder hablar y si me molesta eso, lo hablo mucho con Fabi porque en los casi siete años que estoy siempre hemos hablado y le digo: ´mira Fabi, esto no me gusta a mi, así que prefiero manejarlo de otra manera".

"Lo vamos como llevando, son como pequeños contratos que haces todo el tiempo con tu pareja para que no vuelva a pasar", informó Mica. Luego, Cabak sumó: "¿No hablas con él para ver si se puede recomponer un poco y bajar la tensión?". A esta pregunta, la modelo contestó: "Siempre, de mi lado, fue a recomponer. Cuando vi que hay situaciones que no se pueden recomponer, es difícil. A veces no se entienden, hay veces que, incluso para criar un hijo, porque tanto Fabi o yo criamos de diferentes maneras y eso a veces choca, pero creo que si uno tiene en la cabeza decir: ´bueno, yo lo quiero criar de la mejor manera´, pero de un lugar sano y del otro lado no sucede, es muy difícil".

Después de estas palabras, Mica Viciconte cerró: "Para mi no hay una diferencia, yo no lo hice y no lo haría, viste que tenes un hijo y bueno, es mi hijo, yo... ¡No, es para todos igual! Se manejó siempre así y se va a manejar así, para todos igual".