Crítica de "Scrapper", la debutante Charlotte Regan demuestra originalidad, delicadeza y humor

La directora británica narra con delicadeza y humor la torpe relación de un padre asunto con su hija, que acaba de perder a la madre.

Por Juan Pando

Para Fotogramas

Atractiva y muy imaginativa es esta ópera prima en la que Charlotte Regan profundiza con delicadeza y humor, sin eludir los aspectos dramáticos, en la relación, torpe pero sincera, entre una niña (magnífica la debutante Lola Campbell) que acaba de perder a su madre, y su padre ausente (extraordinario Harris Dickinson), que reaparece por sorpresa en su existencia.

Ella, que vive sola, engañando a los servicios sociales, sobrelleva su duelo a su conmovedor modo infantil, y sobrevive robando bicicletas, está convencida de que no necesita a nadie, hasta que conoce a su progenitor. Este es un joven inmaduro, de oficio desconocido, en el que prende poco a poco el sentimiento de paternidad, en escenas en las que la cinta alcanza sus mejores momentos. Su vínculo recuerda a ‘Luna de papel’ (P. Bogdanovich, 1973) más que a la reciente ‘Aftersun’ (C. Wells, 2022). No faltan un divertido coro al estilo clásico griego que recuerda al trío de ‘La tienda de los horrores’ (F. Oz, 1986), aunque estos no cantan, ni personajes que se dirigen a cámara, a lo ‘Toma el dinero y corre’ (W. Allen, 1969), aunque el tono general se mantiene realista.

Para quienes gustan de historias tiernas contadas de modo original.