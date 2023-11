Sorpresiva confesión de Coti Romero sobre los rumores de romance con su bailarín

Coti Romero hizo una inesperada revelación en el streaming del Bailando 2023 sobre los rumores de romance con su bailarín, Jitsu Díaz.

“Me llegó el rumor de que aparentemente le interesas un poquito”, le dijo Mariano de la Canal. “¿Vos nunca sentiste que él tuviera un erección en un ensayo?”, le preguntó sin filtros el fan de Wanda Nara a la mediática.

Y la ex Gran Hermano contestó de manera directa: “Le he tocado los huevos pero sin querer, pero cuando estas bailando no te das cuenta”.

Coti Romero

“¿Él está enamorado de vos?”, consultó por su parte la Tía Sebi y fue entonces cuando Coti arrojó: “No, que se yo, pregúntenle a él. Me duele decir que soy muy linda”.

“¿Mirandote a los ojos te lo dice?”, insitió Mariano y ella manifestó: “Sí, pero yo no lo puedo mirar por que a mí me...”. Sin que la dejen terminar la frase, De la Canal agregó: “Te gusta”.