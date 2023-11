“Durante los primeros meses del año la inflación será de dos dígitos”

Osvaldo Granados analizó las medidas que podrían regir al país durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

“Estamos en una situación en la que se están disputando de manera simultanea muchas partidas de ajedrez. Hay que posicionarse en cada tablero para saber cómo ubicarse. Se está improvisando sobre la marcha”, definió Osvaldo Granados en su columna en Radio Panorama sobre política y economía. "Hay puntos que son definitorios, como po r ejemplo, bajar 5 puntos del PBI. Hay que reconocer que hay una diferencia de precios impresionantes, que hay atrasos significativos, hay que solucionar el problema de las leliqs, las que se van a cambiar por bonos del tesoro, a plazos largos por tazas más bajas. El viaje a Estados Unidos es para ver si se puede pedir algo más”, explicó.

“Durante los próximos 5 o 6 meses vamos a tener una inflación de dos dígitos; porque habrá que ir reconociendo atrasos, especialmente el combustible, que todavía está un 40% abajo. Hay que hacer un reconocimiento del dólar oficial, el cual no existe porque no se utiliza”, puntualizó y agregó que “los importadores le preguntaron a Mondino, que va a ser la canciller, que va a pasar con la deuda que se tiene con los importadores, que son cerca de 40.000 millones de dólares y les dijeron que `van a tener que ir al contado con liqui y pagar, porque con el dólar oficial no se lo podemos dar´”.

Otro dato importante es que para conseguir dinero están pensando en un blanqueo generalizado. “Eso no va a funcionar. Cuando con Macri se hizo lo mismo se consiguió que se blanquearan 100.000 millones de dólares, pero el gobierno siguiente le metió una serie de impuestos extras porque, justamente, habían blanqueado con Macri. Pero esta vez hay otra idea: el que blanquee deberá firmar un contrato, y en caso de no cumplir estará protegido por las leyes de New York. Esto va a servir para que el que venga después y quiera cambiar todo, cobrar un impuesto o lo que sea, tendrá que regirse bajo las leyes de New York”.

“¿Estos cambios son para mejorar? Si uno mira el mercado, piensa que sí, que es para mejor. Porque las acciones de las empresas subieron un 40 o 50%, porque las láminas de 100 dólares que costaban 20 dólares ahora cuestan casi 40. Pero hay que tener en cuenta de que todo estaba muy regalado”, explicó el especialista en su columna.

“En los próximos 6 meses vamos a tener que hacer un ajuste de gastos. De la misma manera que están diciendo que van a bajar los ministerios a 8 y que van a recortar el empleo público permanentemente. La gente va a tener que hacer lo mismo. Hay que plantear una estrategia para bajar gastos. Por ejemplo: calzados y ropa, si no es imprescindible, dejarlo de lado, disminuir las salidas de recreación, cortar el gimnasio, recortar lo que son los gastos con tarjetas de crédito por mes. Hay que tener en cuenta que la carne va a aumentar entre un 20 y un 30% durante los próximos días por escacés de animales y por sequía”.