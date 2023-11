La parroquia María de Guadalupe, objetivo de repetidos robos y destrozos

La comunidad de la parroquia se encuentra cansada de los robos sufridos y piden mayor seguridad en la zona, dado que los vecinos también son víctimas de la inseguridad.

Luis Escañuela, sacerdote de la parroquia y Teresita Caro, coordinadora de la misma, hablaron con Noticiero 7 y contaron el padecimiento de las últimas semanas en los que fueron víctimas de repetidos robos.

El religioso se mostró preocupado y desilusionado al encontrar destrozos en puertas y ventanas del templo y la posterior faltante de diversos elementos de la parroquia.



“Son elementos que hemos comprado con muchísimo sacrificio de la comunidad. Y además hay que gastar no sólo para reponer no sólo lo que robaron si no que además en reparar los destrozos”, señalaron.

“Se nota un ensañamiento porque han cometido destrozos y robos varias veces en pocos días. No solamente en la parroquia han robado si no también en los vecinos de la zona. Por eso pedimos mayor seguridad”, destacaron en relato del difícil momento que les toca vivir.