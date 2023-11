Casa Rosada: avanzan las reuniones por el traspaso de mando a Javier Milei

El ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie, mantuvo encuentros con distintas áreas del Gobierno, entre ellas Casa Militar, de Ceremonial y de Comunicación.

El ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie, concurrió este lunes a la Casa Rosada en representación del presidente electo para avanzar en los detalles correspondientes al acto de asunción de Javier Milei que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Acompañado de diversos colaboradores, el diplomático mantuvo encuentros con distintas áreas del Gobierno, entre ellas Casa Militar, de Ceremonial y de Comunicación (no se reunió con el actual secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello quien mantuvo el viernes pasado un encuentro, por el mismo motivo, con Karina Milei). Faurie encabezó el ministerio de Relaciones Exteriores durante la última parte de la presidencia de Mauricio Macri (2017-2019) y entre sus antecedentes fue embajador en Francia y en Portugal y es especialista en protocolo. Mantuvo una reunión con varios sectores de la administración actual, según pudo saber Ámbito, que empezó a las 11.30 horas y se extendió por más de una hora. Recorrieron distintos sectores y salones de la Casa Rosada. Durante estos encuentros se trataron los numerosos detalles que deben ser contemplados en la ceremonia de traspaso de mando, desde por dónde ingresarán las autoridades e invitados y la transmisión televisiva hasta las medidas de seguridad. Se dispuso que las más altas autoridades ingresen el día de la asunción por la explanada de la Casa Rosada, como es habitual, en tanto que se habilitará la entrada de Balcarce 50 para el resto de los invitados. Actos El Palacio San Martín (sede de la Cancillería) no será utilizado en esta oportunidad para recibir el saludo de los mandatarios extranjeros que vendrán a la asunción del nuevo presidente, según pudo confirmar este medio. Es que el edificio sufre un marcado deterioro, según comentan en medios diplomáticos, como por ejemplo no funcionan los aires acondicionados y hay pisos rotos. Por lo tanto, toda la actividad del traspaso de mando se desarrollará entre el Museo del Bicentenario y la Casa Rosada. Karina Milei le comentó a Julio Vitobello, el secretario general de la Presidencia, la intención del presidente electo de tomar contacto con la gente. Se barajaron distintas posibilidades, montar un escenario como solía hacer la ex presidenta Cristina Kirchner para saludar o hablar con la gente pero saliendo desde la Casa Rosada. Otra alternativa que se consideró es montar un escenario en las escalinatas del Parlamento y una tercera el hablar desde el balcón de la Rosada. Hasta el momento, desde la filas de la LLA no tomaron una decisión. En principio, a partir de las 11 horas del 10 de diciembre, el presidente electo jurará ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y dará su discurso inaugural. Luego se trasladaría a la Casa Rosada para recibir por parte del saliente presidente Alberto Fernández, los atributos del mando, es decir la banda y el bastón presidencial. Dependiendo de la cantidad de invitados de Milei, se realizaría en el Salón Blanco (con capacidad hasta 150 personas) o en el Museo del Bicentenario (pueden ingresar hasta 400 sentadas). Según el protocolo, posteriormente recibiría el saludo de los mandatarios y embajadores extranjeros en el Salón Blanco o en el Salón de los Científicos. La jura de los ministros se realizaría a partir de las 17 horas nuevamente en el Museo del Bicentenario, según la cantidad de invitados. Lo que está en duda es si la jornada termina con un concierto en el Teatro Colón, como es tradicional, o en un acto popular en la Avenida 9 de Julio.