Se supo por qué Zaira Nara no condujo la alfombra roja de los Martin Fierro Latinos como estaba previsto

La modelo iba a tener un rol importante en el evento pero a último momento, quedó como una invitada más.

Se entregaron los premios Martin Fierro Latino en Miami y como todas las 'primera veces', hubo algunas desprolijidades que se deberán ajustar para eventos futuros. Así y todo, la gala capturó la atención de la prensa internacional y contó con muchas figuras invitadas.

A lo largo de toda la ceremonia, hubo perlitas que no pasaron desapercibidas y una de ellas fue la ausencia de Zaira Nara en la conducción de la alfombra roja. En un primer momento, se dijo que la modelo sería la gran conductora, algo que no sucedió pues la figura femenina convocada para eso fue Pampita. Luego, se dijo que ella iba a ser quien recibiera a los invitados y comentara su look en la red carpet, cosa que tampoco pasó.

Pero, ¿qué fue lo que hizo que los organizadores cambiaran de planes? Zaira Nara contó que el cambio tuvo que ver con un problema de papeles. La modelo estuvo viajando mucho el último tiempo y no llegó a tramitar la visa de trabajo necesaria para poder conducir la red carpet.

De todos modos, Zaira se mostró feliz de haber participado de la ceremonia y también de haber podido entregar una de las tan preciadas estatuillas.

