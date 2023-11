El desgarrador mensaje de Paula Chaves sobre la salud de Ricardo Piñeiro

En una nota con Socios del espectáculo, la modelo y conductora Paula Chaves se refirió a la salud de su ex representante.

El ex representante de modelos Ricardo Piñeiro sufrió un ACV y tuvo que ser traslado de urgencia al hospital Fernández. Más tarde, por su prepaga, fue derivado al Sanatorio Otamendi. Su pronóstico es reservado.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Paula Chaves expresó su conmoción tras la noticia: "Es un momento bastante triste. Lo quiero mucho a Ricardo. Fue la persona que me descubrió. No nos hablábamos mucho, pero siempre teníamos algún encuentro. Me pone triste la situación".

"En el último tiempo se acercó a la Iglesia, a Dios, así que espero que esté en manos de Dios y sea lo que tenga que ser", agregó la diosa de las pasarelas.

Por último, Paula reveló que está en permanente comunicación con amigas del ex representante para seguir de cerca todas las novedades sobre su evolución. "Estamos en contacto con un grupo de amigas, de modelos que lo queremos mucho. Hablamos entre nosotras para ponernos a disposición y poder ayudarlo", concluyó.

Dramático informe sobre la salud de Ricardo Piñeiro: "Su cuadro es irreversible"

La información reciente sobre la salud de Ricardo Piñeiro es poco alentadora. El ex representante de modelos fue trasladado hasta el Sanatorio Otamendi, continúa en terapia, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

En diálogo con Clarín, César Juricich manifestó su enorme preocupación por la salud de su amigo. "Estoy en shock", expresó el reconocido diseñador e indicó que el cuadro "es irreversible".

Los médicos estarán atentos a su evolución clínica. Las próximas horas son cruciales para determinar los pasos a seguir.