Legisladores destacaron al Cepsi y al Independencia como modelos en salud pública

Fue durante la sesión celebrada este martes en la Cámara de Diputados de la Provincia.

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, esta tarde parlamentarios de distintos bloques de la Cámara de Diputados ponderaron la calidad de atención en el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón (CEPSI) y en el Hospital Independencia y señalaron que estas dos instituciones "son modelos y ejemplos en el país en materia de salud pública".

En la sesión, los legisladores declararon de interés los actos por el 15 aniversario de la fundación del CEPSI y expresaron: “Felicitamos a todos los profesionales, administrativos y empleados del Cepsi por este nuevo aniversario que cumplen al servicio de la salud de las niñas y niños santiagueños. También queremos destacar el compromiso permanente que tienen con la comunidad y expresar que representan un orgullo para todos los santiagueños”, indicaron.

Asimismo, los diputados también declararon de interés las actividades que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre.

En tal sentido, ponderaron la atención integral que brindan a las personas que padecen esta afección en el Hospital Independencia de esta ciudad y dieron a conocer el testimonio escrito que una paciente con HIV hizo llegar durante la sesión.

"A mí me tratan en el hospital Independencia muy bien, gracias a Dios. Desde que ingresé allí con los síntomas, me hicieron todos los estudios. Todo, controlado por profesionales, médicos y psicólogos. Cuando me dieron el diagnóstico, suspiré hondo y me dije Dios sabe porque me tocó a mi. Hoy, tengo una vida plena gracias a la medicación que me dan cada mes. Mi porcentaje es bajo, 27 por ciento. Mis cargas virales y todos los estudios me los dan en el Hospital Independencia. Gracias a Dios jamás me faltó nada. Estoy agradecida por todo desde que me detectaron HIV en el año 2016. Hasta ahora, vivo como cualquier persona. Trabajo y tengo una vida plena", fue el testimonio de la paciente, de quién preservaron su identidad.

En la sesión, también declararon de interés: el 131° aniversario de la localidad de Averías (1/12); el 156° aniversario de Yuchán (29/11); el 109° aniversario la localidad de Arraga (6/12); los actos en honor a la Virgen de Loreto (del 30/11 al 10/12); el 38° aniversario del Club Deportivo Boca de Tuamilla” (8/12); el 3° Encuentro Nacional de Escritores y 5° Festival Nacional de Poesía del Sol (30/12) y la capacitación denominada “Primeros Auxilio en el Ámbito Escolar” (7/12).

Además: la capacitación “Asistente Materno Infantil”; la capacitación denominada “El rol del Preceptor en la actualidad”; el desempeño en la temporada 2023 de Virginia Suárez, en el Campeonato Argentino de Ruta Élite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado 2023 y la consagración de Lola Gulotta como Campeona Panamericana en la categoría Trío Senior Panamericano de Gimnasia Acrobática 2023, disputado en Lima, Perú.

También se declaró de beneplácito la consagración como Campeón Mundial de Futbol de Talla Baja 2023, de Daniel Sierra.

Además, se declaró de interés: el V° Encuentro Interprovincial de Poetas y Escritores; el 10° aniversario de la Asociación Cultural Summa Colectivo de Arte; el espectáculo El Abolengo; la creación y fundación de la “Casa Libanesa”; el 18 aniversario de la Asociación de Defensa al Consumidor (Adecse) y el 80° aniversario de la Independencia de la Republica del Líbano.

Asimismo, se declaró de interés: los actos por el 112° aniversario de Estación Simbolar; el 135° aniversario de Lavalle, Dpto. Guasayán y el Programa Agenda Democracia 40, en la UCSE.