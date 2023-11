Referentes del sector económico expresaron su preocupación en Libertad de Opinión

El director ejecutivo de Consultora Conecta, Gastón Roldán, el contador Elías Nassif y el vicepresidente de la Sociedad Rural Bandera, Omar Chiatti, participaron este martes en Libertad .de Opinión.

Entre un peso desplomado y una inflación por las nubes, los argentinos atraviesan momentos de una crisis económica, de la que Javier Milei y su equipo deberán tomar medidas fuertes para no llegar a una hiperinflación.

En este contexto, el director ejecutivo de Consultora Conecta, Gastón Roldán, junto con el contador Elías Nassif y el vicepresidente de la Sociedad Rural Bandera, Omar Chiatti, participaron este martes en Libertad de Opinión y dialogaron respecto a la economía del país y de Santiago del Estero.

Primeramente tomó la palabra Gastón Roldan y expresó: “En cuanto al sector pyme, lo que veo es que hay una total incertidumbre, que hace que muchas pymes no consigan productos para vender, hay muchos problemas con las importaciones en dólares debido a que no hay, pero también algunos tienen concentrados sus proveedores en grandes empresas y estas empresas no quieren vender hasta que no asuma el presidente electo, esto afecta a la cadena productiva y produce un aumento de precios. Los rubros más afectados son los industriales y de construcción”.

Por otro lado, el CPN Elías Nassif y consultor de negocios, afirmó que se vive un contexto de “fragilidad emocional” en el empresario. “Uno ve que en los medios se insertó el miedo y eso generó una influencia muy fuerte en la toma de decisión de las personas, tanto en los particulares y empresarios, creo que hay que empezar a comunicar al sector empresario un poco de cautela. Lo que recomiendo a mis clientes es que hay que tener en cuenta que el 80% de las decisiones que tomamos y de los resultados que tiene un empresario es emocional, el otro 20% está ligado a lo que uno puede hacer o la parte técnica, hay que concentrarnos en nuestra pyme, aceptar la crisis, pero no perder la cordura, sin tomar decisiones aceleradas”, expresó.

A su vez, Omar Chiatti se mostró preocupado por el campo y aseguró “si hay algo que no se puede reclamar al campo es que no produce, excepto por problemas climáticos, con cualquier gobierno que estemos el campo sigue produciendo porque no tiene otra manera. El problema es que no tenemos previsibilidad, que es lo que venimos reclamando hace muchos años, no tenemos insumos, repuestos, y sumado a eso tenemos una burocracia total a nivel país, hay que reveer toda la parte impositiva”.

Previsibilidad, cepo cambiario y revisar el paquete impositivo son las medidas en las que insiste que hay que reformar el Vicepresidente de la Sociedad Rural de Bandera.