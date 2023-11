Crítica de "Wish: El poder de los deseos"

Disney celebra su centenario con una película para los que hemos crecido soñando con sus clásicos, y para los que seguimos haciéndolo.

Por Fran Chico

Para Fotogramas

"Cuando pides un deseo a una estrella, tus sueños se hacen realidad". Así reza el final de 'When You Wish Upon a Star', la dulce melodía que suena en la intro de Walt Disney Studios antes de cada clásico animado y que se ha convertido en uno de los sellos característicos de la compañía del ratón. El mensaje de la canción, usada por primera vez en 'Pinocho' (1940), resume a la perfección el discurso esperanzador de una casa que comenzó su andadura adaptando los cuentos infantiles del "y fueron felices y comieron perdices". Es por eso que para celebrar los 100 años de Disney, nada mejor que convertir su seña de identidad en una película que sirva de vuelta a los orígenes... con un giro actual.

La tarea de 'Wish' no es nada fácil. Ser la película que celebra el centenario de un estudio como Disney le pone una carga y una responsabilidad que juega en su contra por las expectativas que genera. Y es cierto que 'Wish' puede que no sea 'Fantasía', 'Blancanieves', 'Dumbo' o 'Peter Pan', los films más destacados de la época dorada de los clásicos animados de Disney, pero cumple al recuperar esa esencia de cuento de hadas, de ilusión e inocencia. De pedir un deseo repleto de felicidad y esperar a que se cumpla por arte de magia, porque solo con desearlo muy fuerte es suficiente. Pero Asha, la heroína de esta historia, no se conforma con eso. Los niños de ahora saben (o deberían saber) que los sueños no se cumplen porque sí, y que hay que luchar para que se hagan realidad. 'Wish' se diferencia de las fábulas clásicas de Disney por su espíritu rebelde y reivindicativo, empoderador, de luchar por tus sueños pero también por los sueños de los demás contra el Rey Magnífico, un poder (llámalo sistema, gobierno, orden establecido) al que le da miedo que la gente sea consciente de su potencial, y uno de los mejores y más terroríficos villanos de Disney en mucho tiempo.

Asha tiene guiños a las princesas clásicas de Disney, ayudada por siete amigos que nos recuerdan a ciertos mineros de baja estatura, pero tiene más en común con guerreras como Mulán o Mérida. Y sobre todo con el Hada Madrina. Asha no se sienta esperanzada y ansía que su sueño se haga realidad, sino que pelea porque se cumplan los sueños de todos. Y lo hace junto a animales del bosque que cantan y con la ayuda de una estrella que desprende polvo de hadas. Lo viejo y lo nuevo se dan la mano en una película que cumple como colofón y resumen a 100 años de existencia. A 100 años de magia.

Para los que hemos crecido soñando con Disney, y para los que seguimos haciéndolo.