Se incendió un auto en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron un cuerpo carbonizado

Fue a la altura del Arroyo Ludueña. La fiscal descartó por el momento la hipótesis de un accidente. Aún no se determinó el sexo ni la identidad de la víctima.

Personal policial y de Bomberos acudieron a un llamado por un incendio de un auto en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del Arroyo Ludueña, y descubrieron en el interior del vehículo un cuerpo carbonizado.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Funes fueron notificados sobre un llamado telefónico anónimo al 911 donde un hombre alertaba acerca del incendio de un auto que había caído en una barranca del Arroyo Ludueña, en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba.

Según destaca el parte oficial citado por el diario La Capital de Rosario, al arribar los uniformados no encontraron al denunciante y vieron un Volkswagen Suran blanco en llamas, con la puerta del acompañante abierta y "lo que parecería ser la parte del miembro superior de una persona calcinada".

Los oficiales dieron aviso a los Bomberos y acudió una brigada del Cuartel Oeste de Zapadores, que lograron controlar el incendio. Posteriormente también acudieron los peritos de Bomberos Zapadores.

La fiscal de Homicidios Dolosos María de los Ángeles Granato ordenó preservar el lugar y que se solicite la presencia de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Una de las primeras hipótesis era que el conductor del auto se hubiera descompensado, y el vehículo se incendiara al producirse el accidente. No obstante la fiscal de Homicidios, María de los Angeles Granato, sostuvo que, "por lo menos por ahora, descartamos la hipótesis de un accidente. Es muy difícil que podría haber caído hasta allí. Por otra parte y a primera vista el cuerpo no presentaba signos de violencia, pero hasta que no se realice la autopsia no podemos corroborarlo. También pudo ser un suicidio".

También precisó que "no se pudo determinar hasta el momento el sexo ni la identidad" de la víctima.

En el contexto de las diversas hipótesis la Policía rastrilló la zona de barrancas, aunque con resultados negativos.