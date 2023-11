Se emborrachó y le hizo una impactante transferencia a su ex: "Todavía la amo"

En el video de TikTok que se hizo viral, se puede ver al chico en la puerta boliche transfiriéndole una considerable suma de dinero a su ex.

Un usuario de TikTok fue a bailar con sus amigos y grabó el momento en el que uno de ellos decidió hacerle un regalo millonario a su exnovia. Lucas sacó su teléfono y mostró como Sebastián le transfirió $45000 a Martina. El video se volvió viral y recibió un sinfín de comentarios.

A través de su cuenta @lucasslazaroo, filmó el insólito “obsequio” que su amigo le hizo a la expareja. “Yo la amo a Martina”, dijo mientras entraba a la billetera virtual que tenía en su celular. “Le voy a pasar 45 lucas”, gritó mientras Lucas intentaba sacarle el teléfono.

Dos desconocidos se acercaron a ver qué pasaba y el tiktoker comentó: “Le transfirió 50 lucas a la ex”. “Alto descanso”, acotó uno de ellos. “¿Sabés cómo yo la amo?”, retrucó Sebastián. “Transferimelo a mí, la c... de tu madre”, gritó Lucas.

“No lo puedo creer, ni eso gastó en el boliche”, sostuvo el usuario que estaba filmando la secuencia. Antes de terminar la grabación, compartió un pedazo de tortilla con los chicos que se acercaron hasta ellos. El video se viralizó y recibió 338 reproducciones y 31 mil “me gusta”.

La publicación llegó hasta Martina, la exnovia de Sebastián y comentó: “Tranqui, ya se lo devolví”. “Mi ex no me pagaba ni la cena”, acotó otra seguidora. “Qué ganas de ser Martina”, agregó otra tiktoker.