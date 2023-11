Rumores vinculan a Luciana Salazar con un reconocido abogado

Tras mostrarse en público muy bien acompañada y conocerse el nombre del letrado que aseguran sería su nueva pareja, Luciana Salazar se refirió al tema desde sus redes sociales y dijo lo suyo.

Sin duda, la vida sentimental de Luciana Salazar siempre da que hablar por una u otra cuestión. Y esta vez no es la excepción. Continuamente relacionada a diferentes romances, este miércoles revelaron desde Intrusos (América TV) quién es el hombre con quien asistió recientemente al cumpleaños de un histórico empresario político relacionado a los medios y la publicidad.

"Este es el año de Luli Salazar... Fue una de las más clickeadas y ahora presentó novio nuevo", deslizó la periodista Marcela Tauro y detalló: "Se llama Franco Bindi. Es de los medios. Tiene una radio y un canal; y el viernes pasado se mostraron juntos en el cumpleaños de Pepe Albistur".

Así, mientras la periodista agregó que "mucha gente se sorprendió porque ella llegó con él", Karina Iavícoli bromeó preguntando si se trata de un plomero. Fue allí cuando Pablo Layus explicó que "él es abogado penalista de muchas de las causas de los k", así como agregó que Bindi "es el dueño de Radio X", entre otros medios. Y según el propio Bindi le habría reconocido al periodista cordobés, la relación "se fue dando".

En tanto, a pocos minutos de revelada la información, Luciana Salazar se volcó a su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos, aunque nunca dio nombres. "Lo desmiento acá y espero que todos los portales no se hagar eco de falsas noticias!. No estoy de novia con la persona que me están vinculando", escribió furiosa.

"Todos los días me ponen de novia con personas que no lo son y hasta algunas ni conozco. El día que yo quiera contar algo será de mi boca. Gracias", concluyó tajante la mamá de Matilda Salazar.