Sebastian Stan interpretará a Donald Trump en "The Apprentice"

El actor del Universo Cinematográfico de Marvel, Sebastian Stan interpretará a la estrella de realities y Presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, en una futura película.

Vía Deadline avanzan este nuevo proyecto que será dirigido por Ali Abbasi, director de 'Holy Spider - Araña sagrada' (2022) y también de un par de episodios de la exitosa serie de HBO, 'The Last of Us'.

'The Apprentice' se centrará en la estancia de Donald Trump en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980, cuando estaba construyendo su negocio inmobiliario. La película también examinará su relación con Roy Cohn, un controvertido abogado que fue uno de los mentores de Trump.

Stan es conocido principalmente por su papel de Bucky Barnes/Soldado de Invierno en el UCM, así como por su papel de Tommy Lee en la miniserie de Hulu, 'Pam & Tommy' y su rol de Jeff Gillooly en 'I, Tonya'. En términos de papeles televisivos, Stan interpretó a Carter Baizen en 'Gossip Girl' y al Sombrerero Loco en 'Once Upon a Time', además de interpretarse a sí mismo a principios de año en la serie de Peacock, 'Bupkis'.