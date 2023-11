"Qué se vayan a la mierda": así reaccionó Elon Musk al éxodo de anunciantes en Twitter

El empresario se expresó de manera contundente ante el abondono por parte de las compañías que retiraron sus inversiones de X luego de que apoyara un comentario antisemita.

En el marco del evento DealBook que organiza The New York Times, Elon Musk se refirió al éxodo de anunciantes tras su apoyo a un comentario antisemita en X, la red social de su propiedad. Tras asegurar que no fue su intención herir sensibilidades con aquel contenido, el magnate lanzó fuertes exabruptos hacia las compañías que retiraron sus publicidades de la plataforma. “¡Go fuck yorself!”, dijo.

Elon Musk despotricó contra las empresas que retiraron sus anuncios de Twitter

“Si alguien quiere chantajearme retirando la publicidad, que se vaya a la mierda. ¿Está claro?”, señaló el empresario que en octubre de 2022 pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, red social a la que más tarde le cambió el nombre por X.

Ante la impávida reacción del presentador, el multimillonario pronto lanzó comentarios irónicos hacia Bob Iger, CEO de Disney, una de las compañías que se marchó de la plataforma. “Hola Bob”, dijo inmediatamente después de su exabrupto, en una clara referencia al ejecutivo de la firma de entretenimiento que ese mismo día participó en el evento y habló de la decisión de retirar los anuncios de X. Hace algunas semanas, Iger había dicho que el vínculo de Disney con X “no es necesariamente positivo”.

Musk reiteró que no es antisemita y se arrepintió, en parte, por haber comentado el tuit de la discordia. “No debería haber respondido a esa persona (…) Básicamente, entregué un arma cargada a aquellos que me odian”, observó.

La CEO que Musk nombró en su reemplazo al frente de la red social, Linda Yaccarino, estaba sentada en primera fila cuando él lanzó tales comentarios. Según The Hollywood Reporter, ella se quedó con “cara de piedra” durante los exabruptos del empresario.